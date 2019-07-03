【DSE放榜2019】尼泊爾裔生留港苦讀　盼讀法律證能力、回報社會

知識可以改變命運，只要相信自己的能力，終能達成夢想。兩個就讀港大附屬學院法律系的學生，憑自己的努力，縱然走過一條崎嶇路，終於能入讀心儀的學士課程。 22歲的尼泊爾籍少年 Dave（Pun Bishal），於文憑試雖然考獲分數低於10分，但為了證明自己的能力，先就讀基礎專上教育文憑課程，再就讀港大附屬學院法律學副學士課程；苦盡甘來，他將於9月入讀城大法律學，希望將來能夠回饋香港社會；亦冀返鄉，為當地的青少年出一份力，改善他們的生活環境；他寄語考生：「就算成績未如理想，都會有另外的出路！」 而21歲的陳浚昇，則希望透過未來於城大修讀語言學及語言應用，將來成為老師或言語治療師，幫助有需要的人士。

Dave（左）童年時在尼泊爾生活，他期望讀書可以改變自己的人生，讓生活過得好一些。(王佩殷攝)

尼泊爾生​：冀讀書改變自己人生 讓生活過得好些

在香港出生的Dave，童年時在尼泊爾生活，因家境問題與父母分離，直到12歲的時候回香港就讀中學，18歲時又因家庭問題而回鄉；本來打算在當地工作，沒有回港的打算。但他看到在尼泊爾的兒童的生活環境惡劣，沒有空調，椅子或熱水爐，年紀輕輕就要打工養家，非常同情他們。於是，他回到香港讀書，希望改變自己的人生，讓生活過得好一些。

Dave說，在香港讀書與尼泊爾有很大分別，他憶述在尼泊爾讀書時成績不理想，會被老師體罰，認為香港的教育比尼泊爾「soft」很多，亦比較注重理解不同的概念。

他亦指，在港大附屬學院學習的經驗，能讓他建立自信，他對第一個教授有很深刻的印象，覺得教授將他看成一個普通的學生，沒有因為他分數低而低估或歧視他。

父親支持追夢：歷只是一張砂紙，重要的是你自己

Dave非常感激家人對他的激勵，雖然自己的父母連高中學歷也沒有，也未能為他的前途提供甚麼意見，但仍然支持他去追夢，他最記得父親對他說：「學歷只是一張砂紙，重要的是你自己。」因此，即使要多讀1年基礎課程及2年副學士課程，他仍希望透過修讀法律去證明自己的能力，將來報效社會，並改善家鄉青少年的生活環境。

Dave（左）就算即使成績未如理想，都會有另外的出路。(王佩殷攝)

「就算你們的成績未如理想，都會有另外的出路」 Dave

鼓勵文憑試應屆考生 不要放棄追尋自己夢想

他亦希望自己的經歷能夠激勵年輕人，Dave寄語年輕人：「你們還年輕，有時候會做錯事，但總有方法去補救。」Dave覺得香港作為國際城市，處處都是機遇，希望不論是少數族裔還是年輕人都要好好把握機會，努力達到目標。他

又鼓勵應屆的文憑試考生：「就算你們的成績未如理想，都會有另外的出路」，希望他們不要放棄追尋自己的夢想。

右是Johnson、左是Dave(王佩殷攝)

夢想成律師轉為言語治療師 冀幫助有需要的人

陳浚昇在中學的時候，因就讀港大法律的師兄會校分享讀書的點滴，覺得法律能夠培養口才及邏輯思維，便立志要考獲33分，就讀港大法律系。學校估計最佳5科成績約20分的他，每天在學校溫習到晚上9點，希望能入讀眾人口中的「神科」。可惜放榜時名落孫山，只考獲19分，與老師商量後決定先就讀副學士課程。

在就讀副學士課程的途中，他結識到一些律師朋友，得知律師每日都要處理大量文書工作，並不是自己理想的生活，便希望轉為讀語言學。他計劃修讀完城大的學士課程後修讀碩士課程，將來成為老師或言語治療師，幫助有需要的人。

冀考生不要因父母而盲目追求入大學

他希望，應屆的文憑試考生不要因為父母或社會的期望而盲目追求入讀大學，他希望考生「知道自己未來想走甚麼路，成為一個怎樣的人。想成為演員的人不一定要有個大學學位，可以就讀演藝課程或報讀演藝學院的課程。」