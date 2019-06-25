【DSE】通識科何去何從？　消息：檢討小組建議維持必修必考

不論是近日的反修訂《逃犯條例》，還是2014年的佔領運動，均有不少年輕人站到最前線向政府表達不滿。有建制中人曾公開批評，高中通識科「使學生激進」，更有意見提出要將通識科變為「選修科」。 據了解，負責檢討中小學課程的教育局「學校課程檢討專責小組」，最快於本周內公布初步建議，包括通識科保持必修必考，惟考慮到學生學術水平不一，小組建議容許學生在通識、數學等科目有更大自由度，例如選擇只應考基礎部分，讓成績較遜學生可多一個選擇。

新高中課程推行以來，多次經過修改，DSE也有相應修訂。（資料圖片）

維持「33222」為升大學最低門檻

教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」花逾一年半後，得出初步建議，料最快於本周內公布。有小組成員稱，建議中不包括「殺科」或「廢科」，強調會保持「33222」為升大學最低門檻的要求。原因是中學文憑試DSE已獲國際認可，小組不希望動搖新高中學制，以保DSE的「國際地位」。

學生可選通識科不做「獨立專題探究」

據知，小組認為本港教育制度下，學生選擇不夠多元，故建議在「不殺科」前提下，容許同學選擇減少部分科目的壓力，讓不以升大學為目標或能力稍遜者，有時間溫習其他科目、選修或認識有興趣的範疇，為職業生涯作準備。例如通識科必修必考，但同學可選擇不做「獨立專題探究」（IES），而不參與IES者文憑試最高可獲4級；而數學科亦可選擇只考基礎部分。

教協副會長：免專題探究或掀爭議

本身為通識科教師的教協副會長田方澤認為，同學可自行決定是否撰寫IES的建議，將在業界引起頗大爭議。他直言，對學術水平較低、能力不足的學生而言，IES意義不大，故相信有教師支持建議；但亦聽聞過，現時不交IES的學生，在文憑試中亦可獲5級成績，高於建議下的最高4級，故有意見認為毋須硬性下此規定，「始終涉及行政安排，早於中四、中五要決定是否做IES，要考慮課程、課程及人手安排。」