【逃犯條例】學者評估美德未必向習近平提港議題　縱提亦難有回應

二十國集團（G20）峰會今日（28日）起一連兩日於大阪舉行，不少反對修訂《逃犯條例》的港人冀各國領袖可為此發聲。有本港研究國際關係的學者認為，美、德等領袖未必直接向國家主席習近平反映香港的情況，即使提出，亦是「你有你講，我有我坐係度唔答」。

有網民發起眾籌，希望在國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議，300萬港元目標火速於6小時內完成。（gogetfunding網頁截圖）

香港浸會大學政治及國際關係副教授陳家洛今早出席港台節目《千禧年代》，他指出從回歸到現在，大陸化的主旋律不斷規劃香港。不過，當中仍有一股張力顯示香港是一個國際城市，而非中國一個普通城市。當香港人覺得政府和權貴不理會香港核心價值和身份時，就要向國際社會表達相關香港要維持獨特性和高度自治。因此，峰會是一個爆發點。

事實上，陳家洛認為國際社會對香港的情況已有反應，過去一兩年與香港有密切關係的國家，如歐盟、美、加、澳洲與香港有密切關係的伙伴，就香港在一國兩制的情況有愈來愈多負面警號。而6月9日的遊行，有全球40多個城市與國家走在一起，足證明她們關注香港。

雖然外國表達關注，但陳家洛相信，美國總統特朗普、德國總理默克爾等領袖未必直接向習近平反映，即使提出，亦是「你有你講，我有我坐係度唔答」，但不排除在其他外長級官員會面時可能提及。