「花柳全」求覆核獄中待遇　自言當懲教員上司　官：他們是管理人

綽號「花柳全」的甲級重犯何毓桓，指控懲教署涉偽造文件及多項管不合理要求而要求司法覆核，他今(28日)在高等法官申請覆核許可，沒有律師代表的何，批評署方限制他讀聖經的時間，又引述紐倫堡公約內容，指若上司的命令不合理，下屬應拒絕執行。法官聞言即指懲教署職員非何的上司，而是管理人。何即反駁：「佢管理我，我當佢係上司。」

綽號「花柳全」的申請人何毓桓，就獄中多項限制提司法覆核。（資料圖片）

申請人何毓桓，答辯戈懲教署署長。

指署方所備謄本如電影劇本

何未有律師代表，親身陳詞。他先指控懲教署偽造文件，欠公平公正，而他所指的文件，正是署方一份有關他的紀律聆訊，何指該聆訊沒有錄音，只可筆錄，該聆訊只進行了10多分鐘至40分鐘，但署方的謄本卻有數千字，如「電影劇本」。何指懲教署的監督「中文水平差，甚至差過我，無可能做到」。

引紐倫堡公約抗辯

此外，何又認為懲教署職員有多項不合理要求，故他拒絕執行。他又引述紐倫堡公約，指若上司的命令不合理，下屬應拒絕執行。惟法官質疑懲教署職員非其上司，而是管理人。何回應：「佢管理我，我當佢係上司」。法官即舉例說，若法官遇上警員截查，要求法官做某些行為，警員是否法官的上司。何便回應：「佢知你係法官，未必會查你。」

投訴署方規管閱讀時間

何又不滿署方規管其閱讀的時間，聲稱他因中國文化大革命而未能入學，才淪落至今日的境地，被外界形容性格兇狠。他認為若要改變一個人，便應透過閱讀和學習改變其思想，惟署方卻規管其閱讀的時間。

何又稱他是一名基督徒，署方准他讀聖經，但「聖經裏面好多字都好深」，他在獄中無法查字典。

生骨刺仍被迫轉房

此外，他透露有生骨刺問題，但署方仍安排他「轉房」，認為是署方故意留難。

懲教署陳詞回應稱，何誤解法律條文，指控亦空泛。又指何原被判監25年，但因多次襲擊懲教署職員和其他囚犯，現已被加監至52年1個月，署方因而安排他「轉房」，而該房的椅子和桌子鑲嵌在地上。署方只為保障職員和其他在囚人士，並非針對何毓桓。

擔心法官「著燈」判他敗訴

何回應時稱，擔心庭上和法官理論時，「問一句答一句咁」會令法官「著燈」，其官司便會敗訴。惟法官反駁指法庭根據事實作出裁斷，認為何的說法侮辱法庭，甚至達至藐視法庭的程度。法官聽罷陳詞後，押後頒發書面裁定。

案件編號：HCAL 148/2018