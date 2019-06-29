旺角一街18台式飲品店　近半未見牌照　社區主任：發牌有乜意義？

有牌？無牌？法例規定持牌人須在食店入口附近的顯眼處，展示食環署所簽發的食物業牌照，社區前進社區主任林兆彬表示，旺角東短短一公里範圍內有18間飲品店，但他發現接近一半未有貼出相關牌照，有的則牌照過期仍繼續營運，質疑發牌意義，促食環署盡快檢討。

「東喜茶」太子店於約半年前開業，林兆彬3月已發現該店未獲食環署發牌，直至近日才看到店方張貼臨時牌照。（梁煥敏攝）

部分店舖牌照已過期

遭食環署檢控的13間無牌台式飲品店，多屬著名品牌，當中有5間位於旺角。

社區前進旺角東社區主任林兆彬早於今年初，曾抽查區內18間台式飲品店的食環署牌照，發現9間未有於當眼處張貼食環署發放的「食物製造廠」橙色牌照；另部分已張貼牌照的店舖，其牌照已過期或不清晰。他指，今年3月中首次向食環署查詢，署方回覆指會跟進，或指部分已入紙申請中。他舉例指，太子站附近的「東喜茶」已開業近半年，近日終獲牌照。

社區前進社區主任林兆彬質疑食環署方發牌慢，執法不嚴格，才出現可以無牌經營局面。（王海圖攝）

有店舖倒閉前都未有牌

林兆彬表示，區內的店舖經常轉手，曾有未張貼牌照的飲品店，至倒閉前仍未獲許可，質疑發牌制度意義，「我都有問佢（食環署）會點跟進，佢話會落舖抽查同發告票，咁即係當續牌費？我覺得要檢討發牌意義同點保障消費者權益囉！」

林坦言同情茶飲店的情況，若食環署發牌程序太慢，會影響開業時間，而增加成本，認為要加快發牌速度。據知，區內一般台式飲品店舖位月租約6萬元，實際租金視乎人流、位置而定。

有茶飲店於當眼處張貼由食環署發出的有效「食物製造廠」牌照。（梁煥敏攝）

立法會議員促加快發牌程序

立法會議員黃碧雲指若食店未獲發牌前營業，做法不太理想，而有關牌照主要確保店內「硬件」符合標準，認為政府應明確列出各項要求方便申請人，「你可以畀張『check list』佢，同埋簡化啲畀佢哋知要乜，跟到晒就畀佢哋開住先，唔好拖太耐啦，會公平啲！」

專為食店處理牌照的中介公司「新江輝」負責人表示，一般台式飲品店的臨時牌照「出牌期」約為一至兩個月，費用為最少數萬元，一般店主通常會忽略店舖是否位於僭建物中、電力供應是否足夠等，建議於租舖前先查詢。