吳文遠兩年前七一示威投訴警車內遭毆打　監警會終收到調查報告

社民連吳文遠兩年前向警方投訴，於2017年的七一示威時，被鎖上手扣帶到警車內，期間遭警員毆打。《香港01》記者拍攝到，有人用手扯住吳文遠的頭髮。投訴警察課去年4月曾向事主發信，指案件仍在調查中。據了解，事隔兩年，監警會稍早前終於收到警方的調查報告。 警方回覆查詢指，投訴警察課已將相關調查報告呈交監警會作審核，現階段不宜作進一步評論。

吳文遠稱在警車內被人扯頭髮。（資料圖片／林若勤攝）

事發於2017年7月1日，社民連成員遊行途中遇到持不同意見人士阻撓並發生推撞，警方把吳文遠、成員陳皓桓等人帶走。《香港01》記者期間拍攝到吳文遠在警車內疑被扯頭髮。吳文遠與陳皓桓其後召開記者會展示傷勢，並就事件向投訴警察課投訴，和到灣仔警總報案。吳文遠其後於7月13日獲邀請到警總錄口供，會面約兩小時，期間有監警會觀察員在場。

據了解，直至今年4月，監警會仍未收到警方就吳文遠投訴的調查報告，即事發逾年半，仍未有初步的分類結果。消息指，投訴警察課早前終於向監警會提交調查報告，現待委員會審議。一般而言，視乎個別案情複雜程度，料最長需時約三個月就會有分類結果。有現委員表示，投訴警察課調查時間長短，視乎個案蒐集證據所需的時間。

吳文遠2016年4月披露民政事務局常秘馮程淑儀正受廉署調查一案，今年6月中上訴失敗，即時入獄4個月。同日有份投訴的陳皓桓回覆查詢指，他的投訴至今兩年來都無任何消息，包括無再獲邀提供證據、認人等，亦無向他交代過投訴結果及涉事警員有無受到處分。陳皓桓批評，警方應交代調查緩慢的原因，質疑是否涉及「自己人」而有拖延。