【煥然懿居】三成單身買家供款入息比率逾五成　料需家人額外擔保

由市建局推出的港人首次置業上車盤先導項目「煥然懿居」，共450個單位日前已全部售罄。市建局行政總監韋志成今日（30日）在網誌指出，經初步分析後，發現大部份買家的供樓入息比率都不超逾五成，但值注意是有三成單身買家，供款比率都超出五成，在現行計劃下難以承造九成按揭，推測他們需要依靠家人協助作額外的按揭擔保人，才可以獲批按揭貸款。

韋志成於網誌透露，450個首置單位中，共82個兩房單位屬於最受歡迎的單位類別，在揀樓首三天便全數獲揀選，他認為反映即使兩房單位的售價較高，但因為切合家庭申請者的需要而受到追捧。他又提到，附有獨立廚廁的一房單位，亦較受歡迎。

市建局數據顯示，有超過150名選擇了一房及開放式單位的家庭買家，他們大部分屬於「80後」和「90後」的年輕夫婦，相信在未來幾年當他們的家庭成員有所增加後，會轉而對兩房單位的需求。在家庭申請者中，有約一成的總家庭成員達4至5人，反映較大面積的單位才能滿足人數較多的家庭的需要。

建議日後推展「首置」項目 單位類型可以兩房為主

韋志成說，建議日後推展其他「首置」項目時，設計單位類型可以考慮以兩房單位為主線、盡可能提供獨立廚房，以及適量加入面積較大的三房單位，供家庭申請者選擇。

他提到，450個「首置」單位以市價的六二折出售，買家會獲香港按證保險有限公司作擔保，無論是否能夠通過銀行的壓力測試，只要其認購單位的供款與入息比率不超過50%，也可承造最高九成按揭。

韋志成稱，家庭買家分別選購了82個兩房單位、109個一房單位和50個開放式單位，所選購單位的折扣後售價介乎315.5萬至660.5萬元。若以九成按揭計算，全部家庭申請者的供款比率均低於50%，比率介乎16%至40%不等。

至於209個單身買家，同樣以以九成按揭計算，只得七成人供款比率低於50%。他指出，這三成單身申請者其供款與入息比率超過50%，全部均屬於揀選了一房單位。而這批申請者持有的資產額亦偏低，平均只有約40萬元，不足以支付單位樓價的一成。

大部份屬80、90後

韋志成指，他們絕大多數是「80後」和「90後」的年輕人，若依靠他們個人的財政能力，未必可以支付較大比例的首期及涉及的稅項開支，亦不會獲批承造九成按揭。市建局推測，這類的單身申請者需要依靠額外的財務支持，例如家人協助作額外的按揭擔保人，才可以獲批按揭貸款。

韋志成提出，這一類的「首置」單身申請者，到底是有置業「需要」（Need），抑或是因應私人物業市況上揚而對「首置」有「需求」（Demand）、又或只是對居住的需要？他認為，較為年輕、負擔能力較低的單身申請者，他們或許也有置業的訴求，但當局亦可考慮推出不同類型青年房屋計劃，滿足他們居住需要之餘，亦能協助他們為日後置業作更充足的準備。

他透露，在4,000多個已進行申請資格審核的申請者中，共有約2800個通過入息和資產審查；在剩餘約1200個個案中，有約710個的每月總收入及總資產淨值，因為超出申請資格的「上限」或「下限」被「DQ」(取消資格)。市建局將研究進一步仔細分析這些個案，了解其超出限額的程度和比例，評估有關入息和資產限額是否有適度調整的需要。

市建局會待完成按揭審批手續及餘下的樓契轉讓程序後，為政府在日後推行觀塘安達臣道「首置」項目前，在樓宇設計、單位布局、申請資格、定價等多方面給予建議，讓「首置」項目更有效及切實地照顧市民的置業需要。