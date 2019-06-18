【首置上車盤】煥然懿居售出8成單位　韋志成：買家多屬80、90後

市建局港人首次置業先導項目「煥然懿居」現正進入揀樓程序，當時共收到20878份申請，即超額認購逾45倍。市建局行政總監韋志成指出，至今「煥然懿居」已售出8成單位，其中所有兩房已先售罄，一房單位其後亦已悉數售出，現時只剩約90個開放式單位可售。 他認為，若政府有意再推出首置盤，應參考今次的經驗，多設兩房或三房單位。

市建局行政總監韋志成（中）指出，至今「煥然懿居」已售出8成單位。（王潔恩攝）

114伙開放式單位僅售出22伙

韋志成指出，至今「煥然懿居」已售出約360伙單位。截止昨日數字，家庭及單身買家分別佔6成及4成，更有超過8成買家屬於80至90後。

他又指，在已售出的單位中，以兩房高層大單位最受歡迎。他說，「煥然懿居」共有82伙兩房單位，但早已售罄；其後設獨立或開放式廚房的一房單位，亦分別於日前及今日悉數售出；至於114伙的開放式單位中，至今只售出22伙。

韋志成又指，至今與4,000名申請者會面，經審核後，當中資格的申請者約2,000多名。若上述申請者被安排揀樓後仍未售出所有單位，將會安排其餘申請者揀樓。

市建局預計，於未來5年完成的重建項目中，除了「煥然懿居」外，其他項目不會轉作資助房屋出售。（資料圖片）