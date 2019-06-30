解放軍軍營開放日　 內地遊客：有解放軍　香港的朋友不用擔心

解放軍駐香港部隊於今，明日兩日（30日及7月1日）開放昂船洲軍營供公眾參觀，開放參觀的項目包括升旗儀式、格鬥技術展示、刺殺操表演，文藝表演及展示海陸空軍的裝備。本年度新增兩個活動，包括熱食和小菜糕點制作及輕武器分解結合展示。一如以往，有大量內地旅客及香港市民入場參觀。

參觀者排隊觀看文藝表演。（王珮殷攝）

解放軍駐香港部隊於6月30日及7月1日開放昂船洲軍營，其中7月1日是香港學生專場。每年於開放日輪候表演或展示人數較多，今年則增設格鬥技術和刺殺操等表演項目的場次。現場所見，觀看升旗儀式、軍樂隊列表演、格鬥技術表演，刺殺操表演及獵人戰鬥表演的人集中到操場外圍，更有參觀者要站到花圃上觀看儀式。

來自深圳的黃先生表示解放軍很厲害，香港朋友不用擔心。（王珮殷攝）

來自深圳的黃先生第一次參觀軍營，表示中國並未有開放軍營供公眾參觀，這次碰巧朋友有入場券便來參觀。他與兒子於早上9點多就入場，觀看完刺殺操及格鬥技術展示表演項目的他說:「看到解放軍這麼厲害，香港的朋友就不用擔心了。」

來自深圳的張小姐覺得展示沒有什麼特別。（王珮殷攝）

同樣來自深圳的張小姐則表示，看到解放軍的宣傳，覺得很有趣，所以於網上預約參觀。另外，她希望兒子能夠多了解解放軍的工作，所以帶同8歲的兒子一同到香港軍營參觀。她曾遊覽欽洲艦，但並未有覺得非常新奇，反而認為解放軍不會開放屬於高端配置的裝備供公眾參觀。

陳先生一家第2次參觀，表示對軍備有興趣。（王珮殷攝）

除了內地遊客之外，亦有香港市民對軍營有興趣，今年再次參觀。陳先生一家大小到場參觀，因為自己和兒子都對軍備有興趣，所以特意排隊拿公開票進場參觀。去年第一次進場參觀的他指，今年和去年的展示未有很大分別，只是多了一兩架直升機，現場所見也沒有甚麼特別的展示。

黃先生跟隨區議員來參觀，覺得軍艦很先進，中國發展很好。（王珮殷攝）

本港市民：中國現在發展一日千里 設備很先進

同樣來自香港的黃先生是首次到訪參觀，這次是跟隨區議員團體來參觀。他參觀完軍艦，覺得解放軍的設備很先進，表示中國現在發展一日千里。被問到下年會否再來參觀，他則指若有區議員舉辦同類型的團體參觀活動會再來參觀。