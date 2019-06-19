解放軍軍營月底開放　23日派1.3萬張參觀券　每人限取4張

為增進社會對駐軍的了解，解放軍駐香港部隊新聞發言辦公室表示，將於6月29日、30日，以及7月1 日，分別開放石崗、新圍和昂船洲軍營供市民參觀。發言人指，計劃向市民和社會團體發放共30,000張參觀券，市民可於6月23日（周日）在個五個軍營取票，每人限取4張，先到先得。

解放軍駐香港部隊新聞發言辦公室表示，將於6月29日、30日，以7月1 日，分別開放石崗、新圍和昂船洲軍營。（資料圖片）

辦公室發言人表示，6月29日上午9時至下午3時，將放開石崗軍營；6月29日下午2時至6時，開放新圍軍營；6月30日及7月1日上午9時至下午4時，則開放昂船洲軍營。發言人續指，6月29、30日會開放予全港普通市民；7月1日為香港青年學生專場。

活動方面，發言人表示開放期間會有不同活動，例如軍樂隊列表演、格鬥技術展示、刺殺操表演、陸軍裝備展示，後勤保障裝備與器材展示、戰場救護體驗，模擬對抗射擊體驗等。

至於門票派發方面，發言人稱計劃向香港市民和社會團體發參觀券共30,000張，其中，昂船洲軍營13,000張、新圍軍營9,000張、石崗軍營8,000張。駐軍將於6月23日上午8時30分至12時30分，在九龍東軍營東側正門、槍會山軍營南門、石崗軍營北側正門、新圍軍營東南側正門，及潭尾軍營西門。

發言人稱，每位香港市民可憑居民身份證，最多領取4張參觀券；每個社會團體憑團體證明文件和領取人身份證，最多領取15張參觀券，屆時以先到先得形式派發，派完即止。另外，參觀券發放點將設立「70歲以上長者及殘障人士綠色通道」。