【逃犯條例】撐警者襲反修例人士　爆粗擲泥吐口水　兩人眼部中招

立法會議員何君堯今日（30日）於添馬公園舉行「撐警察，保法治，護安寧」集會，以支持香港警察執法，同時，立法會示威區亦聚集了數十名反修例示威者。 大約在下午四時多左右，雙方隔著鐵閘爆發衝突，有反修例示威者表示，部份撐警集會人士在附近的花槽中抓出泥土並扔向他們，更有一男一女被拋中眼睛，期間更人向示威者講粗口、吐口水，而在場亦有兩名記者「中招」。

+ 2

有反修例示威者被擲眼

在下午4時左右，有撐警集會人士與在立法會示威區外留守的反修例示威者對罵。其中一名示威者HC（化名）指出，對方身穿白衣，以「廢青」、「垃圾」及「強姦犯」指罵他們。

他指出，部份年齡介乎50至60歲撐警人士，突然於立法會外的花槽抓出泥土並擲向閘內的反修例示威者，約有數名示威者「中招」，身上都滿是泥土。HC又指，有一男一女被泥土擲中眼睛，要到急救站處理。

他又指，對方不單擲泥土，更人有吐口水及擲水樽，據悉有兩名記者亦被拋中。就記者現場都見，有一名反修例人士疑因被泥土擲中，期間情緒激動，要由其他示威者扶走。

有撐警人士隔著鐵閘，以粗言指罵反修例示威者。（示威者提供）

當時在立法會示威區的香港教區輔理主教夏志誠，亦目睹集會人士向反修例示威者扔泥，當時撐警集會人士不斷指罵反修例示威者，並斥責他們是「暴徒」。