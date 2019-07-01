【71遊行】立法會爆衝擊　防暴警預備橡膠子彈　「最後武器」現身

一批示威者於中午開始包圍立法會，以鐵枝、鐵籠車等物品衝擊立法會議員入口玻璃幕門，現時立法會內有大批防暴警員在場戒備，並發射胡椒噴霧制止衝擊，雙方繼續在場對峙。 記者在立法會大樓內拍攝到，有警員已開始為槍上橡膠子彈，並往玻璃門缺口戒備，現場亦見到有防暴警已背負住AR-15來福槍，據了解，用真彈的AR-15自動步槍被視為應對暴動的「最後武器」，但絕少使用到，多是作為陣式以備無患。

記者拍攝到有警員背負AR-15自動步槍。（賴啟燊攝）

記者在立法會大樓內，拍攝到有防暴警背負AR-15來福槍，據資料，用真彈的AR-15來福槍為「最後武器」，衝鋒車內配備有橡膠彈及催淚煙子彈，並有三款槍，包括870雷明登散彈槍、MP5輕機槍，法德魯吋半口徑槍。

如有暴動發生，則會攜帶AR-15來福槍。翻查資料，AR-15來福槍的彈藥為金屬護套彈頭，彈匣容量為20發，單發模式發射，有效射程近半公里，最遠射程達2.6公里。

據了解，警方為應付暴動，一般都會擺放數支AR-15來福槍在警車，機動部隊（PTU）會視乎裝束是否攜帶，通常一隊人會配備3支AR-15來福槍，速龍小隊、機場特警就每次巡更都會配備該款槍，但甚少使用到，多是作為陣式以備無患。