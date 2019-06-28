【七一遊行】民陣指無特定衣着要求　岑子杰：市民穿黑或白衣均可

香港於本月連接兩次有逾百萬人參與反修訂《逃犯條例》遊行，市民分別穿上白衣和黑衣抗議，下周一由民陣舉辦的每年一度七一大遊行，將會是另一次的大型遊行。民陣召集人岑子杰今早（28日）接受商台節目時表示，市民屆時可按個人喜愛穿着黑衣或白衣，沒有特定的Dress Code（着裝要求）；岑子杰又說，今年與警方商討遊行安排，是歷年來溝通得最詳盡的一次，警方對放開更多行車線予遊行人士的態度亦放軟。

6月16日，市民穿上黑衣參加反修例遊行。（資料圖片／盧翊銘攝）

69白衣、616黑衣上街

香港過去數周先後經歷6月9日及6月16日兩次過百萬人遊行，市民在首次遊行穿上白衣抗議，另一次則穿上黑衣。緊隨之來是一年一度的七一大遊行，承接反對修訂《逃犯條例》的訴求及對「6.12事件」的不滿，民陣今年七一遊行主題是撤回惡法、林鄭下台、撤銷暴動定性、成立調查委員會調查警方鎮壓示威者，以及重啟政改等訴求。

不少人都注視七一大遊行會否有指定衣着，岑子杰今日表示，參與遊行人士可隨意選擇穿着黑衣或白衣，大會沒有特別的衣着要求。

岑子杰又說，今次與警方商討遊行安排是歷年來溝通得最詳盡的一次。他稱，往年七一遊行警方不願意開放更多行車線予遊行人士，但今次會按照早前6月16日的安排，如果人數太多便會更多開放行車線；當中又花了不少時間商討，如何把參與遊行人士與維園慶委會活動的人士分開，避免衝突。