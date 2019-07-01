【逃犯條例】網傳金紫荊廣場被換「黑旗」　大律師：或違國旗法

《逃犯條例》反修訂風波爭議不斷，今日適逢七一回歸，示威者醞釀各路行動，網上流傳今日有人將金紫荊廣場外的旗幟「調包」，包括將懸掛的國旗拆下，換上印有洋紫荊圖案的黑色旗；旁邊的特區區旗則遭「下半旗」。 《香港01》記者今日下午3時許前往現場視察，發現金紫荊廣場旗桿上已沒有任何旗幟，旗桿下則有3名警察在收拾物件入袋，不過有附近商戶透露，曾目擊有黑衫示威者聚集，換上黑旗及將區旗下半旗，但15分鐘後，即被警方除下。根據《國旗及國徽條例》，相關黑旗已屬不合規格，且非獲授權，已抵觸相關法律。不過，他表示，除非有足夠證據，否則難以追究。

立法會廣場外懸掛的國旗，亦一度於今日凌晨時分被除下，並換上黑旗，特區區旗則被下半旗。(余俊亮攝)

網上流傳金紫荊廣場被換旗，《香港01》記者今日下午3時左右前往現場視察，發現旗桿上已沒有掛上任何旗幟，記者曾先後向在場警員、保安及工作人員查問，惟他們均不願意回應。不過，附近商戶蔡先生則指，早前曾有十多位身穿著黑衣及口罩的疑似示威者，走上旗桿台，並將上面的國旗除下，並換上印有洋紫荊圖案的黑旗，而區旗則被下半旗。當保安抵達時，示威人士已散去。大約15分鐘後，警察到場，並將旗幟收走。

而金紫荊廣場以外，立法會外懸掛的國旗，亦一度於今日凌晨時分被除下，並換上黑旗，特區區旗則被下半旗。



根據《國旗及國徽條例》，任何人不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽。若行為一經定罪，可處罰2000元或監禁3個月。大律師陸偉雄解釋，黑旗偏離原本設計，已屬不合規格，未經授權下更換，相信已可構成違法。不過，他表示，除非附近有閉路電視拍攝到相關情況，及清楚識別更換旗幟人士容貌，否則難追究責任。他提醒，國旗及區旗均屬公眾資源，市民可透過其他方式和平表達訴求。



另《區旗及區徽條例》亦表明，區旗可於以下情況下半旗，包括重要人物或有傑出貢獻人士逝世，發生特別重大傷亡的不幸事件或嚴重自然災害造成重大傷亡時，中央人民政府知會行政長官，或由行政長官定奪，以示誌哀。

今日的升旗禮現場，會展前嘉賓席空無一人，移師至室內觀看大電視。(張浩維攝)

網傳流傳今日有人將金紫荊廣場外的的國旗，換上印有洋紫荊圖案的黑旗；旁邊區旗則下半旗。(網上圖片)

區旗下半旗適用情況：