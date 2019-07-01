【71遊行】鍾庭耀民調：接近晚上9時　最多37.4萬人上街遊行

民陣今日（1日）舉行七一遊行，鍾庭耀脫離香港大學民意研究計劃後，首次帶領新成立調查機構「香港民意研究所」（港研）作七一遊行人數點算。 港研指，全日點算經已在晚上9時前結束，根據最新數據顯示，截至晚上8時54分，經灣仔軒尼詩道與軍器廠街交界行人天橋底的人數則逾23.38萬人。惟軍器廠街的實際人數應乘大1.3至1.6倍，故預料高峰期至少有37.4萬人上街。

民陣今日舉行七一遊行。（余俊亮攝）

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民陣今日舉行遊行主題為「林鄭下台、撤回惡法」，而「反送中」的訴求，包括釋放示威人士等也是延續到今次遊行的訴求。由於較早前警方指因應發生衝突，建議民陣延期，或只在維園中央草坪集會，或將遊行路線終點從金鐘政府總部改為灣仔修頓，但民陣全部拒絕。最終，民陣將終點由政府總部改為遮打道。

儘管遊行終點有改動，但無阻市民上街表達訴求。前身為「港大民研」的香港民意研究計劃，在總監鍾庭耀帶領下，首次獨立進行「七一遊行」人數點算。港研於晚上9時許公布，由「荃灣聖芳濟中學研究隊」負責於下午2時55分至7時15分，經過銅鑼灣波斯富街與軒尼詩道交界行人天橋底的人數為104,920人次；而由「一群熱心的老師及學生研究隊」負責於下午3時50分至晚上8時54分，經灣仔軒尼詩道與軍器廠街交界行人天橋底的人數為233,848人。

港大民研計劃於7月1日正式過渡成為香港民意研究所，繼續由總監鍾庭耀負責。（資料圖片 / 張浩維攝）

不過，由於點算數字並未包括未途經點算站的人流，及不在點算站視線範圍內的人流。港研指，根據民研計劃過往研究，軍器廠街的實際人數應乘大1.3至1.6倍，故預料經灣仔軒尼詩道與軍器廠街的人數，約為30.4萬至37.4萬人。而波斯富街及一段銅鑼灣駱克道，實際人數則應乘大1.5至1.9倍，即約為15.7萬至19.9萬人。

港研主席鍾庭耀表示，根據過往經驗，任何超過十萬人的遊行，場面已經非常壯觀，實際人數亦非一般人所能辨別。他又指，有多個研究隊以不同方式點算人數，主辦機構毋須著意數字，而應集中精神去維持秩序和演繹訴求，更加適合。