【七一遊行】IT男每晚到金鐘寫生　用紙皮作畫：當個路過的畫家

反修例風波持續，適逢七一遊行，繼續有大量市民上街遊行表達訴求。中信天橋則上有一名男子，攤出畫具在地上作畫。 昨天的撐警集會中，不少由示威者製作的藝術品都被破壞，惟今天所見，又再鋪得密密麻麻。當中一幅「速龍咬人」引人注目，原來作畫之人每晚也會來到金鐘，「唔攰，反而覺得個人充實咗。」他這樣說。

今年27歲的阿駿，自稱是一名「IT狗」，與大部分香港人一樣，罷工過後日間還是要上班，但從6月14日開始，他每晚8時多準時來到金鐘，帶齊顏料畫具，從各處拾來紙皮畫畫，至今已一最少畫了30幅。

阿駿從各處拾來紙皮畫畫。（李穎霖攝）

「用紙皮最唔肉痛嘛。」阿駿說道。昨天舉行的撐警集會中，有參與人士破壞連儂牆，就連由示威者設立、用來憑弔死者的「靈堂」也不能倖免。而阿駿放在中信橋的一幅幅畫作，也幾近全軍覆沒，他表示不介意，「一個作品嘅價值，唔在於放喺屋企有幾靚，在於可以展示出嚟，而喺佢哋被破壞前，已經有好多人睇到。」但他最不忿的，是撐警人士沒有尊重死者，破壞市民放下的悼念物品。

學畫一年，阿駿認為畫畫的好處，在於作畫的人「想點就點」。阿駿拿出今早所畫的兩幅畫作，「好似今朝其實冇咁多人，但因為我想有咁多人嚟咗，所以我畫到密密麻麻。」他以正在製作的畫作為例，指畫中結合了不同時間的情境，其中速龍小隊被畫成恐龍形態，他又指為了加入政府所說的「五暴徒」，將會將他們化成動畫《魔法少女》的角色。

阿駿稱，畫作中祼女是形容特首以為可以控制一切，但其實「只係個冇衫着嘅扯線公仔。」（李穎霖攝）

「我鍾意有幾誇張就幾誇張，如果真係有啲奇幻嘅力量幫助我哋，咁都幾好。」 阿駿

談到對當今政權的看法，他指一指畫作中一個祼着身體的女人，「特首佢似乎好有權力， 可以隨手放幾個人、放速龍落現場對抗示威者，佢以為可以控制一切，但其實只係個冇衫着嘅扯線公仔。」但他強調，自己只是個路過的畫家，希望用畫筆記低一切。阿駿亦以網名「詛咒遊戲」在連登上出post向大家展示畫作，「如果我就咁喺屋企畫其他嘢，大家可能唔知我畫乜，但我出嚟畫呢啲，大家都會好有共鳴，好有感受。」