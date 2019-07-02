【71遊行】盧偉聰：警員撤出立法會非設局　憂慮場內人踩人

香港7.1遊行期間，部份示威者衝擊立法會。特首林鄭月娥率領政務司司長張建宗、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰周二（2日）凌晨4時在警察總部會見傳媒，其中盧偉聰否認警方突然撤出立法會是向示威者設局，指當時有多種情況令警員撤離。

盧偉聰表示，示威者由周一凌晨4時先堵塞道路，衝擊警方前往會展的防線，及後不斷以暴力方式衝擊立法會，並進入肆意破壞，情況令人髮指。他指警方曾多番呼籲和警告，但示威者仍然多次使用暴力和進行違法行為，警方因此予以最嚴厲的譴責，強調會調查和嚴肅跟進事件。

他提到，示威者向警員投擲懷疑含有不知名液體，導致13名警員受傷送院，另外下午亦有兩名警員在立法會大樓吸入第四類危險品不適送院。

盧偉聰表示警方深夜清場時使用催淚煙，他強調香港是法治社會，相信香港市民會對有關的暴力行為感到失望。有記者問到警方在晚上突然撤離立法會，是否故意引示威者仕入局。盧偉聰回應指，有關說法並不準確，他指當時警員駐守立法會差不多8小時，但民眾不斷衝擊立法會門外，加上受到地形所限，警方難以使用一些用於室外的武力。他又提到，有示威者關掉室內部分照明，他擔心立法會內一片漆黑會導致人踩人或警民之間發生不愉快事件，同時有示威者向警方投擲白色煙霧，因此警員在沒辦法的情況下唯有暫時撤離，全力部署重奪立法會的策略。

盧偉聰強調，警方在撤退前，已經在下午要求立法會職員離開，因此警方已經確保建築物內沒有其他市民在場。他又否認警方退縮，指一直盡心盡力服務市民，但沒有為這次衝突定性。