【71遊行】憶內地設廠冤屈　恐修例後遭引渡　唐先生：用對腳投票

民陣周一發起七．一大遊行，要求「林鄭下台、撤回惡法」。兩鬢灰白、年屆六旬的唐先生是遊行群眾之一，他生於香港、長於香港，八十年代響應已故中國領導人鄧小平「改革開放」政策，前往內地設廠，卻體驗「教識徒弟冇師父」滋味。他擔憂《逃犯條例》修訂草案通過後遭引渡內地，又指遭特首林鄭月娥的態度「摑醒」，遂走上街頭抗爭，更鼓勵子女「行出嚟」，他坦言：「我哋唔可以用手嚟投票，唯有用對腳！」

土生土長香港人 難忍回歸22年倒退

唐先生出生於五十年代香港，在長洲長大，73年取得加拿大國籍，但目前一家大細在港生活，「呢度係我哋嘅地方，我哋喺呢度出生長大」。他表示，自己一代人見證香港由貧困小城，發展成繁榮城市，然而回歸22年，香港卻倒退，「真係好難受！」更指香港九十後、千禧后不可能接受政府閉關自守，「物極必衰，官逼民反」。

唐先生參與七一遊行。（梁妍玲攝）

昔身為中國人昂首闊步 今羞於混為一談

他坦言，當年有感自己身為一個中國人加上商機，於是響應「改革開放」，82年帶同技術到國內設廠。他認為香港人協助中國發展成世界第二大經濟體，昔日在加拿大亦挺起胸膛，但近日到日本旅行卻頭耷耷，惟有說英文與中國人具別開，才能使人另眼相看，「估唔到會行回頭路！」

設廠經歷內地法律制肘 恐修例通過毀香港堡壘

在內地經營廠房的經歷令他心感冤屈，《逃犯條例》修訂草案使他走上街頭。「唔係我哋香港人，中國冇今日」，當年香港人將不同的技術引進內地，卻應了「教識徒弟冇師父」一說，透過不同的法律作制肘，九十年代香港商人的廠房遭吞併。他憶述過去每天遭多個部門「拍門攞錢」，及至2002年結束內地廠房，回到香港這個堡壘。他憂慮修訂草案通過後，香港再非堡壘，隨時被引渡內地，所以必須撤回。

「同阿仔講你今次唔出嚟，以後唔駛行」

唐先生未有參與2014年佔中，「因為冇咁切身」，反修例卻多次走上街頭，爭取四大訴求：撤回修訂條例草案、收回6.12暴動定性、撤銷條例控罪和追究警方過度使用武力。有感子女表現冷漠，更主動與之溝通分析，「同阿仔講你今次唔出嚟，以後唔駛行」，令他們積極參與，但同時告誡凡事理智處理，不要太激進。

林鄭於記者會向市民致歉，卻被指無鞠躬。（資料圖片）

批林鄭態度差 心中只得一個老細

他批評林鄭態度差劣，激發616二百萬人上街，「畀佢摑一巴，我醒咗！」又說：「林鄭都係打工，我哋畀錢佢出糧，佢要為香港市民服務，但佢好冷漠」。他認為每一個地方、每一個政府、每一個人都會犯錯，如何剖析問題、觀社會風向才是關鍵，偏偏林鄭逆風而行，直言：「林鄭唔可以領導香港，幾百萬人係你老細，但你心中得一個老細。」

年青人衝擊本錢大 不能自我犧牲

唐先生反對年青人衝擊，因為他們有長遠的未來，衝擊本錢太大，「犧牲自己生命好可惜！」強調「夠人數唔使衝擊」，激進做法只會「中晒共產黨計」。他冀中央不要摧毀香港，明白政府現時「拉布」待示威者自行消耗殆盡，二百萬遊行無果使香港人灰心，七．一大遊行人數必不如前，少少衝突可有，但適可而止，歷代抗爭均會有所犧牲，但不能自我犧牲。