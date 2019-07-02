【逃犯條例】港人倫敦請願　促英政府予BNO持有人居英權

港府近日修訂《逃犯條例》一事，令不少港人深感憂慮。十多名持英國國民（海外）護照（BNO）的港人昨日（1日）在倫敦國會外請願，要求給予BNO持有人居英權和在英工作權。執政保守黨國會議員道布勒（Steve Double）接收請願信，認為英國需要完全承擔責任，保障BNO持有人的權利，但英國內政部表示，目前無計劃修改有關法例。

有持BNO護照的港人周一在倫敦國會外請願，要求給予BNO持有人居英權和工作權。（Hong Kong Watch facebook）

請願者高呼「我們不是中國人，我們是英國人」口號，要求英國賦予BNO持有人居英權。

參與請願活動的32歲港人李先生就指，香港近日發生很多事情，認為人權、新聞自由、言論自由等都受威脅，這解釋了為何這麼多港人考慮移居英國。他認為現行制度對BNO持有人不公平，促請英國政府修改。

凌先生希望帶同家人離開香港，到英國尋找更好的新生活。（路透社）

執政保守黨國會議員道布勒接收請願信，他表示，港人提出訴求的時間恰當，因英國正準備脫歐和檢討入境政策，而香港則爆發「反送中」示威。他同意英國要履行對BNO持有人的責任，盡力保護他們的權利。他承諾會研究如何令對英國經濟和社會有貢獻人更容易移居英國。

英國內政部就指，目前無計劃修改有關法例，但會尊重《中英聯合聲明》。

BNO於1980年代因香港前途問題而設立，港府1987年開始簽發，讓香港的英國屬土公民申請，持有人可以續期，但回歸後不再接受新申請，持有人的子女亦不可繼承BNO申請權。回歸後，BNO持有人可前往英國旅遊或留學不超過6個月，毋須申請入境許可，但持有人沒有居英或在英工作權。