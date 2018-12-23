英自由民主黨前黨魁病逝　曾聲援泛民議會抗爭　為港人爭居英權

「香港監察」榮譽贊助人之一、曾經公開聲援香港民主運動的英國自由民主黨前黨魁阿什當（Paddy Ashdown）病逝，享年77歲。自由民主黨在香港時間今日（23日）凌晨4點於Twitter宣布他的死訊，並表深痛哀悼。

人民力量立法會議員陳志全（右）在facebook分享和阿什當（左）的合照。（陳志全facebook）

阿什當早年為英國特別海勤部隊成員， 1967年來港居住過3年，1989年六四事件後亦曾來港參與遊行。他去年11月曾來港考察，與立法會主席梁君彥、雙學三子、泛民立法會議員會面，曾經表示自己不完全同意雨傘運動中雙學三子的做法，但欣賞對方捍衛「一國兩制」。

阿什當在出席香港外國記者會午餐會時，被民主黨前主席劉慧卿問道，他身為英國上議員議員會否為持BNO港人爭取居英權，他回答指根據《中英聯合聲明》，英國對香港有國際責任和角色。他表示自已不是支持英國政府「馬上批出居英權」，不過一旦香港的環境令BNO持有人感到情况不安全、不宜再居住下去，英國政府應給予居英權。

據法新社報導，阿什當上月曾透露他正在接受膀胱癌治療。曾與他有過一面之緣的人民力量立法會議員陳志全在facebook讚阿什當在港人BNO平權運動上站在最前線，又指阿什當曾公開支持泛民的議會抗爭，肯定拉布的價值，感謝對方的支持和鼓勵，「定必銘記於心」。