【逃犯條例】監警會專責委員會查6月9日起連串衝突　半年內交報告

監警會今日（2日）公布，將檢視6月9日遊行至今（2日）連串大型公眾活動情況，包括6月12日在金鐘一帶發生的衝突，及昨日在立法會的衝擊事件，都會是報告重點，由秘書處向三個專責委員會提交中期報告，再由監警會最終審閱，將於半年內向特首提交報告及改善建議。 據監警會資料，截至6月28日共有110宗相關投訴，當中53宗屬須匯報投訴，有10宗涉及毆打指控。

監警會主席梁定邦宣布，專責委員會將調查6月9日起引發的連串警民衝突及警方行動細節。(盧翊銘攝)

監警會主席梁定邦、副主席謝偉銓議員、宣傳及意見調查委員會主席劉文文、運作及程序諮詢委員會主席許宗盛、秘書長俞官興與副秘書長（行動）梅達明，一同出席傳媒簡報會公布最新決定。

期望6個月內完成報告

梁定邦指出，警務處處長盧偉聰及特首林鄭月娥已承諾支持其小組，若有需要向有關部門索取資料，政府亦會全力協助。他又指，特首希望其報告能在6個月內完成，日後就針對其報告內容，向特首及警務處處長提出改善建議，如有需要，他們會邀請國際專家協助，如紐西蘭及英國的監警會等。

未知會否公開報告內容

對於有關報告是否要求公開，梁定邦稱仍有待考慮。他解釋，根據規例有必要為投訴人保密。

至於監警會專責委員會調查連串事件，是否等於政府不會成立獨立調查委員會，梁定邦直言：「你要問特首，嗰個係同我哋無關……已超過我哋職責。」

他又說，早前曾特首林鄭月娥會面，當中從未檢討會否成立獨立調查委員會：「政府做唔做都唔關我事，我只係做返我份內事。」

無權傳召證人

由於專責委員會無權傳召證人，委員會的報告能否保持公平公正或受質疑，梁定邦說：「公道自在人心，我哋會盡我哋所能。」他又說，委員會內有不少律師，相信他們會作判斷。梅達明則說，若有需要時可能亦會面見證人。梁定邦又稱，若有關證據由匿名人士提供，他們會先評估其真實性，然後才會使用。

被問到警方是否可拒絕會面，梁定邦重申盧偉聰已向他們作出承諾，相信不會是「空頭支票」，又指雖然其承諾未有「白紙黑字」交代，但在發出其新聞稿前，他們已先交予盧偉聰及特首過目，盧偉聰已表示同意。

據監警會資料，截至6月28日共接獲110宗相關投訴，涉及136項指控。當中53宗屬須匯報投訴，共涉69項指控，最多指控涉及行為不當有23宗，其次是涉濫用職權，涉及毆打及疏忽職守的指控，分別各有10宗。

梁定邦指出，全體委員已認同小組應完成報告，又稱上述110宗投訴中，每個投訴都只是片段中的一部份，有部份更以第三者的身份投訴。

許宗盛說，小組的最終目標，是希望取得更多資料，包括來自大眾、媒體、警方等，以了解當時的實際情況，從而避免日後再度出現類似事件，甚至檢討現有規條。梁定邦又指，若調查過程中，發現當中涉及刑事問題，會透過法律委員會嚴肅處理。

6月12日金鐘爆發警員與示威者衝突，警方指出，立法會示威區有人以磚頭、鐵枝、鐵馬等衝擊警方。警隊當日發放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈驅散示威者，有約80名示威者及20名警察受傷，被質疑使用過分武力清場，民間一直要求政府應成立法定獨立調查委員會徹查。