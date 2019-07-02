搭HKTaxi的士可用八達通繳付車資　達75元可享25元迎新優惠

電子支付日漸普及，八達通亦多次嘗試進攻的士市場。八達通公司今日（2日）宣布，與的士預約程式HKTaxi合作推出八達通繳付車資功能。八達通續稱，9月30日或之前，以HKTaxi預約的士，並首次使用八達通付款，只要車資達75元，就可即時使用25元的迎新電子優惠券。

八達通宣布與HKTaxi合作。（八達通提供）

HKTaxi現時有逾6萬名司機會員。八達通稱，使用HKTaxi預約的士時，可選擇以八達通卡或O! ePay繳付車資，乘客只要下載八達通App，登記八達通卡號碼或O! ePay 賬戶，然後在預約的士時，選擇以八達通繳付車資，在完成車程時，車資就會顯示在HKTaxi程式。

八達通續指，如選擇以八達通卡付款，可將卡拍向具NFC功能的手機背面；如透過O! ePay賬戶繳付車資，款項就會直接從 O! ePay 賬戶扣除。

以八達通繳付HKTaxi車資的方法。

為鼓勵乘客使用八達通付款，由今日至9月30日，以HKTaxi預約的士及首次使用八達通付款的乘客，如車資達75元，就可即時使用25元的迎新電子優惠券。另外，以八達通繳費，乘客每程都可賺取5% Taxi Dollars回贈，可於之後的車程當作現金繳付。

八達通行政總裁張耀堂表示，是次合作目的為鼓勵的士業更普及應用八達通電子支付，令繳費流程更順暢，推動香港成為智慧城市。HKTaxi聯合創辦人Kay Lui表示，HKTaxi於2018年推出電子付款服務，至今有近2萬名司機會員接受電子付款，對於是次合作感到高興。