的士業推e的士App　首一萬名乘客首次嘟八達通付車資　享5元回贈

為提升的士服務質素及更具競爭力，的士業界今（16日）推出「e的士」召喚的士應用程式，並宣布與八達通卡有限公司合作，讓市民搭乘的士，可以「嘟」八達通卡繳付車資。乘客由今日起至6月15日，使用「e的士」召喚的士，並使用八通卡付款，可獲不同現金獎賞。當中首10,000名乘客使用「e的士」召喚的士，並首次使用八達通卡式O! ePay 付款，便可享5元回贈。

「e的士」與八達通合作，讓市民從今起搭乘的士時，可接受八達通O! ePay QR code付款，免卻現金找續的問題。（張浩維攝）

17個的士業內團體，包括搭的士租車承辦商、電召台服務中心及的士車行等，協助的士業界推出「e的士」網上叫車平台，以便即時自動配對司機乘客，以達致「叫車有車」，同時提供代尋失物、交通消息及的士司機評分等。

同時，「e的士」與八達通合作，讓市民從今起搭乘的士時，可接受八達通O! ePay QR code付款，免卻現金找續的問題。

而為鼓勵的士司機及乘客使用「e的士」召喚的士及使用八達通付款，將向市民提供一連串獎賞，包括由今日起至6月15日，首10,000名乘客使用「e的士」召喚的士，並首次使用八達通卡式O! ePay 付款，便可享5元回贈。

八達通行政總裁張耀堂。（張浩維攝）

首一萬名用「e的士」叫車 乘客最多可享30元回贈

另外，使用「e的士」的首10,000乘客，每位乘客亦最多可獲30元回贈。優惠分別為7月31日或之前，以「e的士」召喚的士及乘車2次，可獲20元獎賞；以及邀請朋友安裝「e的士」，而朋友輸入邀請碼及在7月31日以前，以「e的士」召喚的士及乘車至少1次，則可獲10元獎賞。