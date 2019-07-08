【升中派位】心理學家及升學顧問教你派位注意事項（附叩門貼士）

升中派位結果將於明天（9日）揭盅，教育局公布指，在自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，較去年的89%跌兩個百分點。獲派首志願學校的滿意率則為74%，亦較去年75%低。 註冊心理學家蔡穎妍提醒，升中派位是親子關係重要關卡，父母宜把握機會與子女建立關係、表達關心，但不能過分緊張或不斷追問，否則子女或誤以為「父母只是關心成績，而不是關心自己」。 升學顧問梁永樂亦提醒，家長除了表達關心及支持，亦可預先計劃「叩門」路線圖、了解心儀學校特色及情況，以備不時之需。

升中派位結果將於明日（9日）公布。（資料圖片）

心理學家：不宜過分緊張、不將子女與他人比較



註冊心理學家蔡穎妍說，理解家長重視派位結果，但提醒家長不宜過分緊張或不斷追問子女被派哪間學校，「應該留有空間，讓子女冷靜後主動交代」。她建議，即使派位未如理想，父母可以「不幸」、「運氣不足」來形容，不應否定或怪責子女，更不應將子女與他人比較。

她解釋，子女在呈分試已承受壓力，升中後將是反叛期，若父母把握是次相處，可令親子關係更進一步，反之則會影響感情，她提議家長以「讀得開心就可以」回應便可，重點是向子女表達父母是關心他，而非關心學業成績。她提醒，即使「叩門」，父母亦需思考有關學校是否合適子女的程度、性格及喜好，以及衡量學校往返家中的距離會否太遠。

升學顧問梁永樂提醒，家長不宜對派位有過分期望，更不應將「一定入到（第一志願）」掛在口邊，否則萬一未能獲派心儀學校，會帶來巨大落差，甚至令子女誤以為是因為自己的失誤而未獲派父母期望的學校。他鼓勵家長事先請假，陪伴子女派位及預備「叩門」，並應關心子女情緒，「表達不論什麼情況，父母都會幫你、支持你」。



升學顧問：不過分樂觀、做好「叩門」​準備



不少家長會安排子女到心儀學校「叩門」，梁永樂認為，家長可選5間適合子女的學校，計劃好「叩門」路線，由於學校普遍重視「叩門生」的誠意，前往叩門的學校，可包括曾報名但未獲取錄的直資及私立學校。

除了列印成績表、身份證，預備證件相等，更應了解學校要求及特色，考慮到大多學校重視學生的操行，若學生操行屬B+以下，或影響學校對學生的印象，他建議家長應與子女思考如何解釋，又或可請相熟小學老師撰寫信件解釋。

未確定「叩門」面試、筆試日前不離港



梁永樂又說，擅長體育、藝術者宜預備相關證書，增加被取錄的機會；此外，家長可預先向就讀小學了解，校方在什麼情況下會為同學撰寫推薦信，「部分學校不會為獲派首三志願的學生寫推薦信」。

不少人會將家庭旅行安排在暑假，但梁永樂認為，大多學校不會安排「叩門生」即日筆試及面試，部分私立及直資學校更有機會將考核安排在8月，建議家長在等候消息期間不宜離港；而同學亦應為筆試早作準備，「預計中英文筆試會較深，學生考完期末考後若已放鬆，可做學校或坊間練習，協助重投考試氣氛。」