【升中派位】英中學額減適齡學童增　5.7人爭一位　競爭更激烈

教育局今日（8日）起向參加中學學位分配辦法的小學，派發升中選校文件。 《香港01》搜集全港18區的英文中學（EMI、英中）數據，了解各區的英中中一學額競爭情況。統計發現，今年的小六適齡升中人數上升至54,961人，但英中學額就反跌近400個，至9,563個；初步計算下，平均全港每5.7個適齡學童爭一位，小六生要爭入英中，將面臨較去年更大的競爭。 數據亦顯示，南區的競爭情況仍是最熱烈，平均每12.6個適齡學童爭一個英中中一學額。

據統計，下學年將會出現每5.7個學生爭一個英中中學學額的情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

據去年資料，上一學年有約5.1萬名適齡升中學童；而據教育局提供的資料，今學年的適齡學童上升至近5.5萬名。

《香港01》記者統計全港18區「2017/2019年度中學學位分配辦法」的《中學一覽表》，計算各區以英文作主要授課語言的學校的「非保留學額」及「直屬/聯繫學額」。在撇除直資中學、私立學校及國際學校的數據後，下學年全港的英中學額估計達9,563個，較去年少了約400個學額。

18區英中學額詳細情況：

+ 14 + 13 + 12

在適齡學童數目上升之際，英中中一學額卻減少，競爭自然較往年更大。據統計，下學年平均5.7個適齡學童爭一個英中學額，情況較去年（5.2人）激烈；各區當中又以離島區的情況最為明顯，惟離島區因為區內並無英文中學，只能夠依賴其他區提供給當區的英中學額。而據《中學一覽表》，離島區只有21個區外英中學額，每學額的競爭人數竟然高達44.4人，冠絕全港。

若撇除「零英中」的離島區這個特例，競爭情況最激烈的將是南區。受限於區內只有嘉諾撒聖心書院（13個學額）及聖公會呂明才中學（57學額）兩間英中，提供的英中中一學額僅有70個；在計入其他區提供的學額後，南區的每學額競爭人數仍高達12.6人。

除南區外，多區的英中學額競爭亦相當情況激烈，每學額競爭人數達7人以上；包括深水埗（7.6人）、黃大仙（7.5人）、西貢（9.3人）、荃灣（7.2人）。

教育局提醒，參加2019年度中學學位分配辦法的小六學生家長，將於日內透過其子女就讀的小學，收到有關中一派位的選校資料，包括選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表。

教育局發言人稱，選校表格分為甲、乙兩部分；家長填寫選校表格甲部時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3所位於任何學校網的中學；至於表格乙部，家長應從子女所屬學校網的一覽表內盡量選擇合適的中學，最多為30所。

發言人提到，家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。又提醒家長須將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，以便學校可於5月2日或以前送交教育局辦理。