「共和國七十年」展覽周三開幕　展出逾200文物　免費入場

內地近年積極宣傳國家發展，香港歷史博物館將於明日起（3日）舉行「現代化之路－－共和國七十年」展覽，直至8月26日，市民可免費入場參觀。 展覽展示超過200件中國國家博物館和香港歷史博物館的藏品，包括鞍山鋼鐵廠的珍貴鋼管；更配合多媒體及視聽節目，從不同方面展現中國的現代化進程。

鞍山鋼鐵廠的第一根無縫鋼管。（陳康智攝）

館長：鞍山鋼鐵廠展品最為珍貴

香港歷史博物館將於明日起（3日）舉行「現代化之路－－共和國七十年」，是次展覽為香港政府慶祝中華人民共和國成立70周年的項目，從經濟、教育、科技、文化和體育等方面展現中國的現代化進程。

香港歷史博物館館長張銳森表示，希望參觀人士能透過是次展覽的文物和相片，了解更多中國的現代化進程。張稱200多件展品中，以有關鞍山鋼鐵廠展品最為珍貴。

香港歷史博物館館長張銳森表示，希望參觀人士能透過是次展覽的文物和相片，了解更多中國的現代化進程。（陳康智攝）

展覽展示了鞍山鋼鐵廠的第一根無縫鋼管，作為新中國第一座無縫鋼管廠，也是首批建成的大型現代化骨幹工程，這根1953年10月出產的鋼管對中國近代工業發展的意義非凡。

另外，中國國家博物館研究館員龔青表示，四合院的模型同樣非常吸睛，四合院為老北京的傳統民居形式。展品由中國傳媒大學的老師和同學以全手工製成，不但能喚起八十年代北京民居的回憶，龔稱即使一般參觀人士也會為展品的藝術創作手法感到驚奇。