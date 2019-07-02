【立法會衝擊】蔡海偉：20年來無考慮青年福祉　我們承擔最大責任

《逃犯條例》修訂爭議不斷升溫，昨日（1日）有示威者一度佔領立法會，部份人四處破壞。 香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今（2日）撰文，指示威者已感到非常絕望，情況令人難受，反問「過去20年間，無論在政治、社會、經濟和民生等各方面，我們有沒有認真反思孩子們的福祉？」直言「我們這個社會真的病了！」 他認為現時的局面，每一個香港人都有責任，呼籲政府積極回應年輕人訴求，社會各界亦應用心聆聽他們的心聲。

蔡海偉今（2日）撰文並以「我們應承擔最大責任」為題。（資料圖片）

蔡海偉今（2日）撰文並以「我們應承擔最大責任」為題，文中提到，「經過連月爭取、和平遊行，以至發生三宗輕生悲劇，政府對巿民的訴求，仍然充耳不聞。」又指示威者表示已感到非常絕望，情況令人難受。

蔡：社會真的病了

他又提到，社會號稱開放、自由、理性，但卻沒有能力為年輕人提供可理性參與的平台；當青年感到不安時，亦未有好好安撫他們，「卻令他們要以孤注一擲的方法去維護自己珍視的家園。」更直言：「我們這個社會真的病了！」

蔡海偉又指，昨夜示威者的行動手法值得商榷，「但他們熱愛香港的心令人動容，這是任何一個愛香港的人都不能無動於衷的。」認為現時譴責和批評無助於解決當前的矛盾和危機，又反問「過去20年間，無論在政治、社會、經濟和民生等各方面，我們有沒有認真反思孩子們的福祉？」直言現時的局面，每一個香港人都有責任需要反省。

他又呼籲政府應積極回應年輕人的訴求，而社會各界人士也要更多為孩子的快樂成長和生活好好反思，用心聆聽年輕人的心聲。

蔡海偉《我們應承擔最大責任》文章全文：

網上直播著一群年輕人冒著生命危險和斷送前途的代價，衝擊立法會。誰都為他們焦急，希望他們快退、不受傷、不流血。

更難受的是他們表示已感到非常絕望，經過連月爭取、和平遊行，以至發生三宗輕生悲劇，政府對巿民的訴求，仍然充耳不聞。儘管各方努力，仍未能平息事件，衝突不斷升級。

我們這個社會真的病了！這個號稱開放、自由、理性的社會，怎麼沒有能力為年輕人提供他們認為可理性參與的平台，讓他們發揮真正的影響力？即使政府認為推出的政策有多正確，但當孩子們感到不安的時候，為什麼我們沒有好好安撫他們，卻令他們要以孤注一擲的方法去維護自己珍視的家園。毫無疑問，他們的行動手法值得商榷，作為成年人我們沒有理由視而不見，或浪漫化他們的行為。但他們熱愛香港的心令人動容，這是任何一個愛香港的人都不能無動於衷的。

事到如今，如我們仍著眼於譴責和批評，並無助於解決當前的矛盾和危機。撫心自問，這些都是我們香港的孩子、青年，他們竟要以這樣不顧自身安全和前途的方法去行動反抗，難道就沒有一些地方值得我們成人社會深切反省嗎？

過去二十年間，無論在政治、社會、經濟和民生等各方面，我們有沒有認真反思孩子們的福祉？我們有沒有放下身段去聆聽一下，問候一下在我們身旁的孩子們，他們覺得快樂嗎？面對今天這個局面，我們每一個香港人都有責任反省的。

當下，除了促請政府積極回應年輕人的訴求外，社聯更在此呼籲家長、老師、團體等社會各界人士，要更多為孩子們的快樂成長和生活好好反思。放下成見，用心聆聽年輕人的心聲，一起創造一個快樂、有盼望的香港社會。