Cloudflare疑受網絡攻擊連環死機　連登、高登、立場等一度癱瘓

香港遭受大規模網絡攻擊！在晚上9時50分開始，多個使用Cloudflare域名代理服務的網站都出現無法登入情況，當中包括高登討論區、連登討論區、立場新聞、Baby Kingdom、香港討論區等等。 記者嘗試登錄有關網址，但都只接收到「502 Bad Gateway」的訊息。Cloudflare在香港時間晚上10時15分表示，已經已作出修正，有關網站陸續恢復運作。 Cloudflare其後在本港時間晚上10時57分宣布，已解決問題，現時服務正常運作；目前仍在調查事件起因。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信是「國家級」黑客攻擊，從網站「Digital Attack Map」所示，估計有人刻意攻擊本港某些網站，或與不少示威者依靠網絡自發及商討行動有關。

cloudflare指，早前部分區域有遭受影響，目前已修復，會繼續觀察情況。（www.cloudflarestatus.com）

曾經／目前受影響名單：

立場新聞 眾新聞 連登討論區 高登討論區 香港討論區 親子王國（Baby Kingdom）

連登在晚上約10時半公布，因CDN（Content Delivery Network，內容傳遞網絡）服務供應商全球服務出現問題，討論區服務一度受到影響，「有關事故與本討論區伺服器無關，請各位會員放心，目前討論區運作已回復正常」。

Cloudflare CEO Matthew Prince 稱，未有證據顯示是次影響與網絡攻擊有關。（Twitter）

Cloudflare其後在本港時間晚上10時57分宣布，已解決問題，現時服務正常運作；目前仍在調查事件起因。

Cloudflare行政總裁Matthew Prince亦在社交網站Twitter上公布，是次所有服務都受到影響，但仍未有證據顯示與網絡攻擊有關。

監察網顯示，有來自不同地方的網絡力量攻擊香港網站。（Digital Attack Map圖片）

方保僑：「國家級」黑客攻擊 殃及池魚

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今次有大量網站「死機」，相信「國家級」的黑客攻擊。他解釋說，從網站「Digital Attack Map」所示，估計有人刻意攻擊本港某些網站，當力度過大時，便有機會「殃及池魚」，令其他網站也跟隨「死機」。

方估計，這些攻擊可能與近日香港的政局及衝擊事件有關，由於近日的衝擊行動均沒有領袖，不少示威者依靠網絡自發及商討行動，黑客可能因此攻擊網上討論區，如連登等。他又說，有人曾發現當使用VPN時，本來受影響的網站亦能順利進入，因此他估計這此攻擊行為可能只針對香港伺服器。