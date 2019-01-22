殭屍網絡攻擊去年激增8成　料今年流動支付程序或成新攻擊對象

當今社會人人都離不開網絡，而網絡資訊保安狀況也日趨受人關注。生產力促進局屬下的「香港電腦保安事故協調中心」的數據顯示，去年殭屍網絡攻擊大增八成。該局預計今年將會較多涉及個人和財務數據的攻擊，呼籲企業「從設計做起」，加強資訊保安，阻截個人及企業資料外洩。

生產力促進局預計今年將多個人和財務數據的攻擊，呼籲企業「從設計做起」，加強資訊保安。（袁澍攝）

生產力促進局資訊科技部總經理黃家偉表示，中心去年共處理10,081宗保安事故，較上年增加55%。

協調中心指，保安事故數字大幅上升的主要原因是黑客幫助其他缺乏相關技術的犯罪分子提供一站式攻擊服務，降低了犯罪門檻；另外全球各地協同合作打擊殭屍網絡，更多被感染的本地電腦IP地址名單交給中心，因此也增加了處理案件的數量。

生產力局香港保安事故協調中心高級顧問梁兆昌指今年度以詐取金錢為目的的攻擊會增多。（袁澍攝） 香港電腦保安事故協調中心高級顧問梁兆昌表示，中心預計2019年，以詐取金錢為目標的網絡攻擊會更有針對性，其中擁有更多個人數據資料的大型機構將成為犯罪分子的攻擊對象。另外新興的網絡應用和科技，也易因為成為攻擊目標。 梁續指，中心認為今年涉及流動付款服務攻擊、繞過企業防禦的供應鏈攻擊料也會增多。

黃家偉提醒公眾及企業提高保安風險意識，開發者要注意保安應「從設計做起」，同時企業應加強管控，適時評估合作夥伴或服務供應商的保安風險。