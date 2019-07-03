山竹吹毁遮雨棚　本地西瓜產量跌三成　售價維持每磅40至50元

去年超級颱風山竹吹襲香港，不少本地西瓜瓜農的遮雨棚都被吹毁，令到西瓜浸水霉爛，影響收成。陳益民估計今年本地整體西瓜收成會下降2至3成，保持約6千至7千個西瓜。有本地農民則表示，自己有一半的遮雨棚都被吹毁，估計產量會下降3成，由18年的1000個下降到今年的700個西瓜左右，維持在40至50元一磅。他又指，政府對本地農業資助不足，未能有效提升產量。

本地西瓜產量下降 受惡劣天氣影響

漁農署農業主任（園藝）陳益民指出去年颱風「山竹」吹襲香港，令到大量農民的遮雨棚都受到大規模毁壞，農民因資金不足及時間問題而未能及時修理遮雨棚，從而影響今年的本地西瓜產量。

再加上今年雨量比往年多，陽光不足，昆蟲授粉減少，不利西瓜生長。至於害蟲方面，他指瓜實蠅怕熱，不易在香港滋生；其他害蟲如蚜蟲雖造成一定損害，但影響不大；潮濕天氣所導致的真菌感染病害則依靠農場保持通風透氣避免問題。

本地西瓜產量減 體積亦減

因此，今年的西瓜產量雖維持6千至7千個，但每個西瓜的重量和體積都有減少。而今年3種西瓜的售價均與往年相約，維持在40至50元一磅，比在大型日式超市售賣的日本西瓜較為便宜。

陳益民又指，政府為幫助受風災影響的農民，推出「農場改善計畫」，資助農民8成維修及維修所需物料費用，上限為3萬元，希望幫助本地農民預防未來風災帶來的破壞。

陳益民展示今年西瓜節的特色品種：黛安娜（左）及哈密，表示今年整體西瓜收成會因天氣，害蟲及潮濕真菌等不利因素而有下降。（王珮殷攝）

本地農民：政府出3萬我也要再付6萬維修

農民陳志祥種植本地西瓜7年，今年亦有種植新引入的哈密品種，他表示新款的品種能夠適應香港的氣候，質量亦比以往的黃皮西瓜好。但因山竹及近來的惡劣天氣影響，產量會下降3成。

陳志祥檢查農地內西瓜的質量。（王珮殷攝）

吹毀雨棚令西瓜死亡率達50%

他又指出，山竹過後，不少本地農民都未能及時維修其遮雨棚，加上近來每天都下雨，令到西瓜的死亡率高達50%。他指自己農場有一半的遮雨棚被吹毀，但因資金不足未有全面修復，只修復了防蟲網。

陳志祥透露自己有參與政府提供的「農場改善計畫」，但其資助額遠遠不足。他指聘請1個工人維修20天都已經用完資助上限的3萬元，但20日根本不夠修復全部遮雨棚。他向政府申請3萬元資助後，自己仍要支付6萬才能維修遮雨棚。他希望政府將來能夠多資助本地農民，不然農民就只能以有限的資源去種植，既不能回本，亦未能增加收成，長遠難以維持耕作。