香港首引入日本綠皮黃肉哈密西瓜　本地耕種　爽脆勁甜

說起西瓜，很多人都會想起日本、台灣或其他地方進口的生果，但原來香港亦有本地出產的有機西瓜。漁農署今年首度引入日本哈密西瓜於本地農場種植，並將於周五（5日）開鑼的2019年香港西瓜節發售。本年度西瓜節特色西瓜有三種，包括甜度達11的哈密，超甜黑美人168，以及黃皮紅肉的黛安娜，三種的果型都較細，適合香港的小型家庭。 漁護署更模仿日本節目，製作試食影片，在facebook專頁分享。

漁農署農業主任陳益民介紹首度引入的日本哈密西瓜。（王珮殷攝）

日本「哈密」最甜 口感清新

今年西瓜節7月5日起，在不同農墟舉辦（詳見下表），當中有三種推薦的特色品種，市民可以根據自己的喜好選擇心儀的西瓜。

來自日本的「哈密」西瓜，果型呈橢圓型，是一種綠皮黃肉的西瓜，果皮鮮綠色並帶條纹，每個重量由2至7磅不等，果農估計其甜度可高達11度。經記者試食，是三種特色品種中最甜的一種，冷藏後更清甜，而且果肉爽脆，口感清新。

澳洲「黑美人」多汁結實

來自澳洲的「超甜黑美人168」，自2010年便引進香港，果呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁。記者試食認為果肉比較結實，亦比哈密多汁，但甜度則比哈密稍遜一籌，但仍然有西瓜的清甜味道。它的果型呈圓球型，是綠皮紅肉的西瓜。

台灣「戴安娜」黃皮紅肉兼起沙

來自台灣的黛安娜自2011年起引入香港，其果型呈橢圓形，是黃皮紅肉的西瓜，其甜度與哈密不相伯仲，而且果肉有「起沙」的質感。

漁農署農業主任（園藝）陳益民博士指出香港本地出產的有機西瓜雖然會比內地的西瓜貴，約40至50元1磅，但其實是因為本地出產的西瓜成本高。

本地有機農業成本高 盼市民多加支持

他指出，本地農場多以單一種植模式耕種，比營運內地的大規模農場的成本高出不少。再加上本地西瓜以有機方式種植，購買天然動物肥料及人工滅蟲的方式花費不少，因此價格比市面上其他西瓜高。他又希望，有經濟能力而又贊同有機理念的市民可以透過購買本地有機西瓜以推動本地農業，支持以耕作為職業的農民。