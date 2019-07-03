【中環灣仔繞道】運輸署研保留林士街天橋東行斜路　改建西行車道

中環灣仔繞道今年初通車，林士街天橋東行下行斜路的所有行車線原本永久封閉，之後更會拆卸。運輸署向中西區區議會提交最新文件，建議可保留現時東行下行斜路，拆除與西行斜路間的護欄，再改建西行優先通行路口為一條合流車道。署方稱，建議可改善車輛由民祥街行車隧道駛進天橋西行的交通情況。

中環灣仔繞道於今年二月正式全面通車。（資料圖片／梁鵬威攝）

中環灣仔繞道通車後，林士街天橋東行下行斜路的所有行車線已永久封閉，按原本計劃之後會拆卸，並將相同位置及一段相連的干諾道中東行行車道，改建為美化市容地帶。不過去年9月20日，中西區區議會交通及運輸委員會曾建議政府研究保留天橋東行下行斜路，以改善交通情況。

運輸署向中西區區議會提交文件指，曾於今年3月提出建議方案，內容包括保留現時天橋東行下行斜路結構，拆除該斜路與西行上行斜路間的護欄，將兩者連結，改建天橋西行優先通行路口為一條合流車道。

運輸署：建議有助改善交通

運輸署表示，繞道工程顧問評估了相關的交通影響，以及研究了技術可行性，結果顯示技術上可行，亦不會對環境造成長遠影響。署方又稱，雖然原本改建為美化市容地帶的範圍會減少，但總體的美化範圍仍較繞道通車前多。署方續指，建議有助改善車輛由民祥街行車隧道，駛進林士街天橋西行的交通情況。

運輸署指，由於本身獲授權的繞道工程，包括拆卸天橋下行斜路，因此上述方案需刊憲，修改獲授權的繞道工程計劃。署方亦就方案諮詢中西區區議會交通及運輸委員會，並需作環境評審報告。