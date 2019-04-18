【中環灣仔繞道】做清潔維修　下周二起凌晨封管道　車輛改道行駛

中環灣仔繞道通車即將踏入三個月，運輸署今（18日）罕有地宣布，配合繞道隧道的日常清潔、檢查及維修保養，中環灣仔繞道隧道將於下周二（23日）起，除公眾假期外逢周一至周五，於凌晨1時至上午5時30分實施恆常午夜封閉管道安排，受影響車輛屆時須改道行駛。

運輸署今日宣布，中環灣仔繞道下周二起，除公眾假期外周一至周五將實施恆常午夜封閉管道安排。（資料圖片）

運輸署表示，中環及灣仔繞道往北角方向管道由下周二（23日）起除公眾假期，逢星期一及星期二凌晨1時至上午5時30分，由中區前往灣仔（北）的受影響車輛須改行民寶街、耀星街、龍和道及博覽道。至於由中區往北角的受影響車輛則須改行民寶街、耀星街、龍和道、會議道、鴻興道及維園道。

至於往中環方向管道，除公眾假期外逢周三至五凌晨1時至上午5時30分，由東區走廊前往中環的受影響車輛須改行告士打道及干諾道中；由東區走廊往灣仔（北）的受影響車輛須改行告士打道及杜老誌道天橋。而清風街隧道入口封閉，由天后往中環的受影響車輛須改行維園道及告士打道。

（運輸署提供）

繞道過去多甩漏

路政署本月9日自爆中環灣仔繞道工程抽風系統於今年2月24日全面通車後數日，便出現損壞須停用。當中發現繞道東通風大樓共15台風扇，有7台風扇的螺絲及扇葉邊緣出現損壞及鬆脫。事件引起外界質疑路政署早於3月5日已得悉，惟4月才對外公布涉隱瞞。路政署署長陳派明重申事件不涉隱瞞，且重申抽風系統損壞後未有發現隧道內外的空氣質數出現異常。

另外，中環灣仔繞道於1月準備通車時，隧道內出現多條裂紋以及牆身滲水形成「鐘乳石狀」。路政署當時表示，工程人員已就涉事位置作跟進及修補，強調不影響隧道營運及通車安排。運輸及房屋局局長陳帆就指，天花板出現滲水痕跡，是源於隧道是密閉及於水底，需要噴上防火塗層，經過熱脹冷縮而出現類似水跡，重申隧道無安全隱憂的問題。