疑遭DDoS攻擊　FB、IG、WhatsApp齊故障　無法下載圖片、錄音

繼昨晚本港各大討論區「死機」後，今晚（3日）輪到Facebook與同系的Instagram及Whatsapp三大社交媒體和通訊軟件故障，用戶無法下載圖片，也無法上載相片到FB。有網絡保安專家相信，它們同樣遭DDoS （分散式阻擋服務攻擊）所致。

Facebook及同系的IG、WhatsApp齊齊故障，影響全球億計網民。（視覺中國圖片）

自今晚約10時開始，WhatsApp、FB及IG相繼出現故障，部分用戶無法下載圖片、錄音及收看直播，只能發布文字訊息和動態，故障原因未明。三個社交媒體和通訊軟件都由Facebook擁有，Facebook先後於2012年及2014年收購WhatsApp及Instagram，三款應用程式其後保持獨立營運。

FB未能顯示圖片，只能顯示文字。

網絡監控網站DownDetector顯示，自晚上10時起，陸續收到用戶匯報FB出現問題，一小時內已收到近7,000宗報告，當中逾八成涉圖片問題，一成為FB動態帖文，其他為登入問題。

除香港外，美國東北部、英國倫敦、德國柏林等地亦出現上述問題。

Instagram無法顯示圖片。

信息安全專家：FB與駭客「對峙」狀態

信息安全專家龐博文表示，一小時前Facebook受到大規模、有針對性的DDoS攻擊（分散式阻擋服務攻擊）及軟件層攻擊，且是逐步堆積而上，導致拖慢其運作，「因為Facebook不是用其他的網絡供應商，而是有整個系列的防禦堡壘，所以目前有影響，但他們仍能抵擋。」他預料，Facebook的數據中心出現問題，及其流量受到極大壓力，「未知能抵禦多久，要視乎個半小時後情況。」



他指，Facebook的網絡傳輸負載量極大，目前與駭客攻擊處於「對峙」狀態，「所以現在只是圖片未能顯示，但文字、新聞仍能見到，當這些都無法顯示就是它『跪低』了。」由於Facebook、WhatsApp及Instagram分別使用不同伺服器，故相信駭客以混合式攻擊，並主要拖慢其軟件，相信其安全軟件中心正努力處理中。