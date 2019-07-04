劉康立法會外涉藏火器被控　指原審官似加入盤問　上訴得直　

曾公開聲稱支持港獨的青年，前年在立法會就修訂議事規則時，在立法會大樓外被發現藏有仿製槍械。他早前被裁定管有仿製火器罪成，被判18個月感化。他不服定罪提出上訴，指原審裁判官自行就多個議題向上訴人作出盤問，對他造成不公，高等法院今（4日）頒下判詞裁定他上訴得直，撤回其定罪及刑罰。

劉在庭外指裁決正確

劉康在庭外指裁決正確，認為政府因他支持自由、民主而政治打壓他，「求其搵條罪告我」，做法荒謬，今日的裁決證明政府大錯特錯，又批近日有抗爭者因管有哮喘藥被捕，情況荒謬。對於近日示威者在七一衝入立法會的事件，他直指屬好事，因立法權本屬於民眾，他們只是奪回權利。就會否擔心繼續被打壓，他說「無畏無懼，勇往直前」。

上訴人劉康指原審官審訊時像「加入戰團」般向他多加盤問。（李慧娜攝）

上訴時指原審官加入盤問

上訴人劉康早前指，原審裁判官在審訊期間「加入戰團」，自行就多個議題對上訴人作出盤問，包括為何上訴人擔心被打卻久留金鐘、上訴人在應付危險時如果立即組裝好氣槍自衛等，對上訴人造成不公，正如「球證喺唔可以踢波」。

主審官發問應盡量保持距離

對於原審裁判官在審訊時的發問，法官黃崇厚認為，裁判官大部分問題在上訴人的主問及盤問提及過，辯方亦有機會就其考慮方向作出陳述，難稱其證據評估不合情理，或沒有根據。不過，黃官引述案例指，主審法官應該盡量與證人的問答過程保持距離，以免引起不必要的誤會，又表示不能否定裁判官沒受發問及有關答案所影響，定罪難稱穩妥，旁觀者會認為上訴人沒得到公平審訊。

指原審官表達令人不安

再者，黃官認同上訴人的顧慮，包括為何裁判官肯定管有氣槍為犯罪目的，並為其情況相當可能導致他人犯罪，或其目的會危害公眾安寧等，雖然原審官可能只是表達之誤，但黃官認為裁判官在裁決書的表達令人不安，使人對裁決穩妥性起疑，若裁判官對上訴人的自辯有較詳盡的交待及分析，會較為穩妥。

案情指，2017年 12 月 12 日晚上，正值立法會對修改《議事規則》進行辯論期間，被告在中環添美道與夏慤道交界，遭警方截查，警方當時在其袋內檢獲疑似氣槍。

案件編號：HCMA516/2018