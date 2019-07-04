【逃犯條例】天水圍官中校友抗議　不滿校方沒收反修例物品兼記名

一班反對修訂《逃犯條例》的天水圍官立中學校友，早前自發在校外派發單張及白絲帶予學生，最後校方以「政治中立」為由，沒收學生收到的物品。 校友知悉事件後，今日（4日）在校外舉起橫額，對校方做法表示不滿，並要求展開投訴調查。 自發派單張的校友梁先生表示，希望校內的師生能擁有一個更自由、更和平、更公義的環境工作及學習。

天水圍官立中學被指以「政治中立」為由，沒收學生有關反修訂《逃犯條例》物品。（胡綽琳攝）

校方要求學生入校前將單張放回收箱

約20名天水圍官立中學的校友今日（4日）在母校門外舉起「停止製造白色恐怖 保障學生言論自由」橫額，指斥母校不應打壓學生的言論自由，希望透過校友的身份，向同學表示每人也可有政治立場；他們亦希望向現任校長、校董及校友會表達訴求，要求成立正式的調查及投訴機制，防止校方再作政治打壓。

早前有校友在6月4日到校外派發有關反《逃犯條例》的單張，但被校方以「政治中立」的原因，阻截及沒收同學收到的單張，要求他們把有關的單張放入回收箱內，方可進校。

校友舉起「停止製造白色恐怖 保障學生知言論自由」的橫額。（胡綽琳攝）

促調查校方不公平處事手法

校友再次在6月13日到校派發白絲帶給學生，但有接收了白絲帶的學生，被校方記名及沒收。不過及後校方表示已沒有記名。

校友又於6月27日在校外門前派發單張，呼籲學生到愛丁堡廣場集會。但仍遭受校方阻止，及要求學生把單張放進校門的回收箱。

因此，他們擔心母校會再次打壓學生的言論自由及資訊自由，甚至控制學生的政治立場。故此今日在學校管理委員會會前，舉行集會行動，希望向校方表達訴求，及表示關注事件。他們有兩大計劃，包括成立正式調查，投訴校方不公平處事手法（沒收單張及白絲帶事件），在暑假前再次在校內派發白絲帶給學生。

校友（左）向校長遞交立場及意見書。（胡綽琳攝）

2012年畢業的方悅芯表示，不認同母校的管治方式，「這樣的教學制度是倒退的，每人也有言論自由，校方應先向同學表示為何要無理沒收學生的單張及白絲帶。」她補充說：「若果老師也不敢站出來表示自己的立場，同學也再沒有膽量表達自己的訴求。」2013年畢業的梁兆隆指，派發單張及白絲帶是自發的行動，盼望喚醒同學的政治立場，對於母校的政治打壓表示不滿。