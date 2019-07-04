【逃犯條例】青協自6月12日起收到153宗求助　建議應抽離事件

《逃犯條例》修訂風波至今未止，香港青年協會業務總監徐小曼今日﹙4日﹚表示，由6月12日至7月2日，青協接到153宗求助，當中部分求助者曾萌輕生念頭；她建議，應嘗試抽離事件，例如暫時避免使用電話，並向可信任人士傾談。

就修訂《逃犯條例》近日在社會上引發連串示威衝突。（資料圖片）

《逃犯條例》修訂風波引發連串衝突，自6月12日警方使用催淚彈、布袋彈等武力清場，社會彌漫一片負面氣氛；徐小曼表示，由6月12日衝突至7月2日，青協「關心一線2777 8899」服務接觸了153宗求助個案，求助者介乎初中至36歲。

6月12日為第一個求助高峰

她指出，在12日當晚，接到不少求助者，他們均感到憤怒、失望、害怕，為第一個求助高峰。

就《逃犯條例》修訂風波，徐小曼稱青協共接觸到153宗求助。（黃偉倫攝）

徐小曼續指，至6月15日晚上發生有示威者輕生事件後，為第二次求助高峰期，及後每有輕生個案發生，求助數字都會上升。

求助者腦海不時閃現事件片段 建議不接觸電話

她表示，不少求助者感到難過、失望，對事件感到無力，大約10宗個案以內，求助者更有輕生、自殘等念頭，誤以為｢犧牲可以幫到手｣。她又指，部分個案本身有情緒問題，如抑鬱自毀念頭。

徐小曼表示，部分求助者的腦海不時閃現事件的片段，情緒沮喪，又有失眠問題。她建議，市民應嘗試暫時抽離事件，例如完全不接觸電話數小時，又或與可信任人士傾談，紓緩情緒。