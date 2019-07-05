【港鐵撞車】因三編程錯誤　劉天成：承辦商有不可推卸責任

港鐵荃灣線於今年3月18日凌晨時分測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，事件導致肇事路段的列車服務暫停兩日。港鐵其後成立獨立調查委員會調查意外成因。 港鐵今日（5日）公布的調查結果指出，委員會發現承辦商早於2017年修改軟件時，衍生了三個軟件編程的執行錯誤。港鐵車務總監劉天成直言，承辦商有不可推卸責任，但就未有回應會否撤換承辦商。

劉天成指，在政府同意後才會恢復新訊號系統測試。（余俊亮攝）

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港鐵車務總監劉天成一開首先代表港鐵致歉，稱港鐵一直重視鐵路安全，早前已成立獨立調查委員會進行三個月的調查，並已提交建議，避免同類事件再次發生。

修改編程文件欠清晰、編程欠妥善、軟件邏輯有問題

港鐵車務工程總管李家潤提到，是次承辦商的工作是為系統穩定性加多重保障，惟承辨商在修改編程上有三個錯誤，包括在文件上欠清晰，導致後續相關分析有不足之處；同時，編程亦欠妥善，無安排電腦系統在測試時重新產生數據，導致測試時無相關防護措施；而軟件的邏輯亦有問題，令備用電腦系統成為主控電腦。他稱，意外反映承辦商在修改編程上有不足之處。

劉天成亦指，承辦商有不可推卸責任，調查委員會已向承辦商提出建議，港鐵日報亦會提升監督，直言是「經一事長一智」，會以一系列措施保障鐵路安全。

會在政府同意後才恢復新訊號系統測試

劉天成又指，為重建大眾對新訊號系統的信心，在政府同意後才會恢復新訊號系統測試；而新訊號系統今年於荃灣線上線的機會亦不大。他又未有正面回應會否撤換承辦商，只稱新訊號系統是專屬技術，承辦商要負上責任。