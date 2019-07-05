香港電訊不滿2G頻譜方案　求覆核通訊局決定　官指未見不公裁敗訴

通訊局於2017年宣布，用於2G通訊的900及1800兆赫頻譜重新分配方案，其中四成會優先指配予現有電訊商，六成會作公開拍賣，但現時頻譜佔有率最高的香港電訊不滿方案，早前提出司法覆核要求推翻決定。高等法院今（5日）頒下裁決指，香港電訊未能證明方案實行後，會影響它繼續營運有關服務，以及其服務質素，而局方亦有責任促進通訊市場的競爭，故判香港電訊敗訴。

申請人：香港電訊有限公司，兩名答辯人為：商務及經濟發展局，及通訊事務管理局。香港電訊提出多個理據欲推翻局方決定，包括政府錯估市場情況，錯誤理解政策原意，及造成不公平情況等。

指香港電訊未有提出證據

法官在判詞提到，法庭沒有權力去制定或修改方案，局方可自行決定如何去評估方案實行後的影響，除非局方的做法極之不合理，否則法庭不會作出干預。再者，香港電訊沒有提出證據證明方案實行後，會如何影響它繼續營運，以及對其服務質素的影響。

香港電訊要求獲更多頻譜

法官又指，局方推出方案，目的是為防止頻譜過於集中在某電訊商手上，促進通訊市場的競爭，這目的亦合符法例要求，雖然香港電訊建議局方應採用可讓它獲更多頻譜的方案，法官認為這會妨礙市場競爭，局方有權拒絕接納，故裁定香港電訊敗訴。

案件編號：HCAL448/2018