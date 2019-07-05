衞生署揭上環中藥店「細莊」疑賣假「青黛」　46歲經理被捕

衞生署進行市場監測時，發現一批由中藥材批發商細莊貿易公司取得的中藥材樣本「青黛」，其化驗結果不符合《中華人民共和國藥典2015年版一部》青黛項下的鑑別要求，懷疑該樣本並非青黛。衞生署與香港海關今日（5日）突擊搜查細莊，檢取共14盒懷疑假冒中藥材，並拘捕一名46歲男批發商經理。 衞生署呼籲市民若曾購買相關藥材應立即停用，並交回衞生署中醫藥事務部銷毀。

青黛可清熱解毒 瀉火定驚

衞生署公布與海關進行的聯合行動，衞生署進行市場監測時，從位於上環的持牌中藥材批發商細莊貿易公司（細莊），取得一批名為青黛（批次編號：2017.09.16）的中藥材樣本並進行鑑別。政府化驗所的化驗結果顯示，上述中藥材不符合《中華人民共和國藥典2015年版一部》青黛項下的鑑別要求，故此懷疑該樣本不是青黛。

署方遂於今日與海關突擊搜查細莊，海關人員檢取共14盒懷疑假冒中藥材，並拘捕一名46歲男批發商經理，案件仍在調查中。

青黛屬《中醫藥條例》（第549章）附表2中藥材，為爵床科植物馬藍、蓼科植物蓼藍或十字花科植物菘藍的葉或莖葉經加工製得的粉末或團塊。青黛的功能為清熱解毒、涼血消斑及瀉火定驚。



根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

市民可交藥材予衞生署銷毀



衞生署同意細莊自願從市面收回上述批次的中藥材，署方至今沒有接獲與上述中藥材有關的不良反應報告，會密切監察相關的收回情況。衞生署呼籲市民若曾購買上述批次的中藥材，應立即停止使用，並送往衞生署中醫藥事務部銷毀。曾使用上述中藥材並感到不適的市民，應徵詢醫護人員的意見。