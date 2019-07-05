【麻疹爆發】國泰女乘客確診患麻疹　昨從曼谷抵港　上機前已出疹

衞生署衞生防護中心指，一名女遊客昨日（4日）乘坐國泰航機從泰國抵港後，同日到瑪麗醫院急症室求診，證實對麻疹病毒呈陽性反應。

一名女遊客證實對麻疹病毒呈陽性反應，她曾乘坐國泰航機到港。（資料圖片）

中心指出，該名女遊客於昨日早上10時15分，乘搭航班CX616，由泰國曼谷前往香港。該病人過往健康良好，自6月29日開始發燒，並於7月1日開始出疹，她昨日到瑪麗醫院急症室求診，同日入住該院接受治療，經呼吸道樣本經檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應。現時病人情況穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。

衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

潛伏期最長21日

衞生署發言人表示，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

中心提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學。

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