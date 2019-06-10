【麻疹爆發】13個月大男嬰染麻疹　潛伏期曾前往江門

本港新增一宗麻疹個案，涉及一名13個月大男嬰。他在6月2日開始發燒、咳嗽和流鼻水，並於6月5日開始出疹，翌日被帶往將軍澳富康花園的盈健醫務中心求醫，其後到將軍澳醫院急症室，同日轉送基督教聯合醫院入院接受治療。 該名男嬰未曾接種麻疹疫苗，呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，潛伏期曾前往江門，病毒傳染期內沒有外遊，目前情況穩定。

根據男嬰家人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作

衞生署發言人表示，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫；如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。