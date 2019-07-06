【IB放榜】港狀元佔全球16%　英基20狀元破紀錄　男拔誕4狀元

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，IB）昨天（5日）放榜，多間有開辦相關課程的傳統名校報捷。 在眾多傳統名校當中，英基學校協會今（6日）表示，轄下7間學校破紀錄誕生共20位IB狀元；直資名校拔萃男書院就誕生了4名的狀元，聖保羅男女中學及滬江維多利亞學校，各有1位應屆考生獲滿分45分。

英基學校協會今年出產20名IB狀元，創新紀錄，佔全球狀元返一成。（資料圖片）

全球210狀元 港佔34個

今屆全球共有169,807名學生報考IB，平均分為29.62分，合格率達74.77%，考獲45分滿分的狀元共有210名。

在香港方面，國際文憑組織指香港共有2,284人報考，平均分達35.99分。而香港出產的狀元則有34名，佔全球狀元人數的16%，即每七名狀元，就有一人是香港考生。

拔萃男書院今年出產四名IB狀元。（資料圖片）

聖保羅男女有1狀元 11榜眼

據聖保羅男女中學今（6日）公布，是次該校共有53名學生報考，當中1位考獲滿分45分，11位考獲44分，6位考獲43分；考生平均分達40.9分，全數已獲海外及本地學府取錄，包括英國劍橋、牛津、倫敦大學帝國學院等。

而英基學校協會今屆就大豐收，轄下7間學校共有20名狀元，佔全港狀元數目近六成。今屆成績亦打破2015年17名狀元的記錄，成為該協會擁有最多狀元的一年。

上屆出產7名IB狀元的拔萃男書院，今屆亦有4名狀元誕生。男拔公布，4位考生獲滿分45分，4位考獲44分，5位考獲43分；考生平均分達40.1分。

李寶椿聯合世界書院今年有128名畢業生應考IB，兩名學生取得44分，另四名學生取得43分。保良局蔡繼有學校也有三名學生取得44分。