【IB放榜】滬江維多利亞6狀元榜眼5人擬讀醫　不擔心海外醫生競爭

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，IB）昨天（5日）放榜，南區滬江維多利亞學校誕生一名狀元和六名榜眼，當中有五人志願均是成為醫生，計劃報讀醫科。一名榜眼今日有出席記者會。 香港公營醫療系統壓力甚大，醫護人員工作繁忙，但有學生直言反覺得挑戰更大，惟仍希望政府改善醫療制度，包括公立醫院的工作環境；亦有學生認為政府應放寬引入海外醫生的門檻，更指不怕形成競爭。

滬江維多利亞學校其中一名狀元及五名榜眼今日現身，講解讀書心得。（林若勤攝）

今屆全球共有169,807名學生報考，平均分為29.62分，合格率達74.77%。而考獲45分滿分的狀元共有210名。在香港方面，國際文憑組織指香港共有2,284人報考，平均分達35.99分。而香港出產的狀元則有34名，佔全球狀元人數的16%。

在IB考獲44分的榜眼、滬江維多利亞學校學生陳卓瑩表示，她在中三、中四時曾跟聯合國兒童基金會到雲南麗江做義工，發現當地的醫療系統本來十分落後，孕婦只可在家中分娩，衛生環境惡劣，令不少嬰兒夭折，而當有醫院建成後，孕婦可在醫院分娩，嬰兒死亡率下降到近乎零，「見到有醫療服務後，當地人健康進步，生活會好唔同。」這個經歷促使她立志行醫。

在IB考獲44分的陳卓瑩志願是成為醫生，她認為政府應放寬引入海外醫生的門檻，更指不怕形成競爭。（林若勤攝）

她稱，現時本港公營醫療資源不足，以致醫生壓力甚大，萌生去意，到私人市場發展。她認為，引入更多海外醫生是值得考慮，建議可放寬門檻，例如縮短實習期，但不建議取消考試，「考試可以作篩選，係需要嘅。」被問到如引入更多海外醫生，會否擔心對她及其他本地醫生造成競爭，她就認為，讀醫的人都是為了社會，故不存在這個問題。

榜眼文凱嵐（右）認為現時的海外醫生考試制度是她回港執業的一項障礙。（林若勤攝）

女榜眼將負笈英國讀醫 憂執業試成回港執業障礙

同樣考到44分的榜眼文凱嵐就稱，希望體驗外國生活，故選擇海外升學，並已獲英國格拉斯哥大學醫科錄取，但由於家人定居於港，她希望畢業後回港執業。她認為現時的海外醫生考試制度，是她回港執業的一項障礙，因若想獲得正式註冊，就需應考數份試卷，而且考核內容包括多個專科，對已在某一特定專科工作數年的醫生有難度，「可能一讀完即刻返嚟考試先。」

榜眼梁珀豪希望入讀中大醫學院，他認為現時公立醫院的工作環境的確有需要改善，「大部份醫生都唔係為咗錢，係因為工作壓力，如果解決到，就可以減少人手流失。」被問到有何讀書心得，佢認為雖然溫習時間長，要投放大量心力， 十分辛苦，但最重要是有意志力，「諗長遠啲，你想自己十年之後係點，而家就點做。」

滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪（左）稱，學校有意舉辦一個與《逃犯條例》有關的辯論。（林若勤攝）

狀元：《逃犯條例》爭議激發香港人反思

對於近日社會有關《逃犯條例》的爭議，考獲45分滿分的狀元周仲山初時認為，這事件十分兩極，不宜發表意見，惟她後來表示，這事件激發到更多香港人反思，增加對社會議題的關注，「當你思考某一方的意見時，就需同時關注其他潛在議題，如香港的歷史等，令人思考得更多。」

而滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪表示，學校本來亦有計劃籌備一個相關的辯論，學生在辯論當天才會知道自己是正方或反方，希望讓同學全面反思正反雙方的意見，但因籌備時間不足，學期已經完結，因此或會在下年開學才復辦。