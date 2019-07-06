【逃犯條例】何韻詩赴聯合國人權理事會演說　冀世界了解香港局勢

反對《逃犯條例》修訂爭議引發的社會風波未平，多次參與遊行的香港歌手何韻詩，將在7月8日到瑞士日內瓦聯合國人權理事會（UNHRC）發表兩分鐘演說，冀世界了解香港局勢。何韻詩昨晚（5日）在社交平台分享出發的照片，稱自己「必定會盡力」。

何韻詩參加6月16日大遊行，並走在隊頭位置。（資料圖片 / 方家遠攝）

聯合國觀察（UN Watch）在4日發新聞稿，指何韻詩將前往位於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council），就修訂逃犯條例及港人在6月16日的大遊行的事件發表演說。

何韻詩向聯合國觀察表示，港人爭取民主的行動已經提升到一個新的層次，而現時本港的局勢嚴峻，如警方使用過度武力、政府無回應港人訴求，希望藉此演說讓世界更多注意中國對本港的影響。

何韻詩昨晚出發往英國倫敦，之後會到瑞士日內瓦，她稱會盡力做好演說。（何韻詩fb圖片）

昨晚出發 寄語港人照顧好自己

何韻詩昨晚在社交平台貼出照片，表示將飛住日內瓦，認為演說雖然只得兩分鐘，但對港人是「何其重要」，她會盡力做好演說。她坦言，不放心離開香港，寄語港人要照顧自己。

42歲的何韻詩因曾參與2014年雨傘運動，其後遭內地封殺，更曾被官方《環球時報》點名批評是「港獨藝人」。今次反修例事件中，何韻詩亦多次走到前線，包括出席6月16日大遊行、6月12日的集會。另外，她又與天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭及嶺南大學文化研究系副教授許寶強，成立的6.12人道支援基金，支援在反逃犯條例運動中受傷、已被拘捕，或很可能被拘捕的人士。