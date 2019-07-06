【逃犯條例】6.12人道支援基金成立　援助受傷被捕市民

由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、嶺南大學文化研究系副教授許寶強及歌手何韻詩5位信託人成立的6.12人道支援基金今日（6日）正式成立，並借用真普選聯盟有限公司的戶口收取捐款。基金將會支援在反逃犯條例運動中受傷、已被拘捕，或很可能被拘捕的人士提供人道支援，例如醫療服務，心理輔導或法律諮詢等開支。

由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀（左一）、何秀蘭（右一）、嶺南大學文化研究系副教授許寶強（右二）及歌手何韻詩5位信託人成立的6.12人道支援基金今日（6日）正式成立。（高仲明攝）

吳靄儀強調，雖然基金以6.12為名，但基金是支援整個「反送中」運動中有需要援助的市民， 選擇以6.12命名是因為當日激起市民團結一致，是值得紀念的日子，亦希望藉此基金表達對當日被暴力鎮壓的年輕人和市民的支持和愛護。許寶強補充，基金以人道為名，是源於「反送中」運動的終極目標是爭取享有免於恐懼的自由， 基金會盡量協助在過程中受傷被捕產生的恐懼，其實是基於人道理由。陳日君樞機表示，他是「退而不休，關心社會的老人家」，並稱近日一直關心「反送中」運動，因此受到邀請後成為基金信託人之一。他形容香港現正處於「關鍵時間」， 要做些事保護香港傳統價值，並對吳靄儀，何秀蘭等人有信心，基金將會得到市民支持。

吳靄儀稱，基金涵蓋的範圍廣闊，只要在「反送中」運動中受傷、已被拘捕或很可能被拘捕的人士都可以申請支援。她舉例，即使在「反送中」示威以外的場所受到拘捕或受傷，例如早前有市民因管理telegram群組而被拘捕，或在撐警集會中被打傷，也可以申請基金。服務範圍方面，基金會向市民提供醫療服務、心理輔導或法律諮詢等援助，但吳靄儀承認，若市民打算從民事訴訟方式索償，基金或難以承擔對方的訟費。此外，基金亦會資助有關反送中運動的各種投訴及調查項目，以及會用作支付日常運作的必要開支，如核數費用及職員薪金。吳靄儀重申，資助都會由5位信託人共同審批，並設有顧問團隊，會基於實際需要提供合理援助予申請人。

陳日君樞機被問到是否支持政府特赦示威者，及如何看待已經有4名年輕人因「反送中」運動犧牲，他作答時一度哽咽。（高仲明攝）

基金職員卓佳佳補充，現時基金已支援58位市民，大部分都是法律支援，亦有市民享用心理及醫療服務。她表示無論是直接聯絡基金，抑或本身已經接受其他團體支援，甚至自費聘請法律，心理或醫療等服務，都可以申請基金的資助。而所有求助個案的資料都會絕對保密，例如有傷者因近日爭議不敢去公立醫院求醫，基金亦會提供值得信任的醫生及機構聯絡方式，令有需要的市民在感到最舒服的情況下得到援助。而基金一站式的服務可以避免求助市民資訊混亂，她指基金希望可以幫助所有有需要的市民，亦會嘗試主動聯絡個案。

另外，陳日君樞機被問到是否支持政府特赦示威者，及如何看待已經有4名年輕人因「反送中」運動犧牲，他作答時一度哽咽，並稱支持特赦，指政府不應懲罰年輕人，而是由政府及「應負責的人」來負責。他稱教會及他認為生命寶貴，勸喻年輕人珍惜生命，不要認為他們遭受拋棄，並呼籲年輕人要振作起來。

吳靄儀及何秀蘭均稱，立法會早前被示威者破壞，責任是在政府身上。何秀蘭指， 議會在今年7月1日之前已經被政府破壞，斥政府不斷破壞議事規則，例如令成立專責委員會變成不可能，也取消部分人士參選資格，除了投贊成票外沒有功用，「是爛到不能再爛」。吳靄儀則指， 對立法會受到破壞感到傷心及憤怒，但不能譴責年輕人，建立公平公義的制度制度才能避免流血衝突。她斥政府想制止「所謂的暴力」，只要透過撤回方案、不追究被捕人士、成立獨立調查委員會已經可平息事件，強調政府要為此負責任。