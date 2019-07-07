【九龍區大遊行】高鐵「封站」兜路　鍾劍華：令人相當不便係玩嘢

反對修訂《逃犯條例》風波未息，有網民號召今日（7日）由尖沙嘴前往高鐵西九龍站集會。因應示威活動，港鐵昨日已指出，非持有今日車票或購票憑證人士，並不能於進入西九龍站，大部份的車站出入口亦被關閉。 記者早上9時到西九站一帶觀察，發現若乘客要乘坐高鐵到內地，必須要繞過圓方商場及天橋，記者花近20分鐘才到達車站入口外。車站外，剛巧碰見今日打算前往廣州的理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華，他有關安排「無必要」，質疑當局有心製造話題，更批評：「人哋示威者晏晝先開始（遊行），但（警方）依家已經令人相當不便，根本就係玩嘢！」

早上不少內地旅客前往柯士甸站後，看到前往高鐵站的C出口被封後都甚為迷惘，現場查問職員及看到指示牌後，才得悉要經天橋及、圓方商場及地底前進。

記者花近20分鐘才到入口

記者跟隨最新的指示牌，嘗試由柯士甸站前往高鐵站，惟記者及同行的旅客多次走錯路，查問現場的職員才走回正路，最終花近約20分鐘才到達。

鍾劍華批評，高鐵站要兜路以及只有兩個出入口的安排製造議題，令人不便。（王潔恩攝）

鍾劍華：根本就係玩嘢！

車站外，剛巧碰見，打算今日由香港前往廣州的理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華。他說，數日前已訂票，打算今日由香港前往廣州，雖然列車下午5時多才出發，但鑑於昨日見到港鐵的有關安排，故提早於早上9時半到場，「我唔知政府晏晝會唔會突然宣布停駛，所以寧願早啲過黎，換張早啲嘅（車）飛。」

他認為，港鐵、政府及警方的有關安排無必要，更形容他們「overreact」。他說，本來有關安排可以套用在柯士甸站的其他出入口，惟他們偏偏選擇較遠的通道，旅客及市民若要乘搭高鐵，必須要繞過整個商場及地底，他批評：「根本就係製造議題，令到啲人不便⋯⋯人哋示威者晏晝先開始（遊行），但（警方）依家已經令人相當不便，根本就係玩嘢！」

在進入車站前，職員會要先檢查車票、證件等，在確保他們持有當日有效的車票後才能進入車站。雖然港鐵宣布今日車站的票務處和售票機暫停售票服務，但現場亦有職員手持平版電腦，可為乘客網上購票。