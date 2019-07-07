【九龍區大遊行】高鐵車票被退票、拒絕放行　內地旅客怒批：腦殘

反對修訂《逃犯條例》風波未息，網民號召今日（7日）由尖沙嘴前往高鐵西九龍站集會。因應示威活動，港鐵昨日已指出，非持有今日車票或購票憑證人士，並不能於進入西九龍站，大部份的車站出入口亦被關閉。 記者早上9時到西九站一帶觀察，若乘客要乘坐高鐵到內地，必須要繞過圓方商場及天橋，記者花近20分鐘才到達車站入口外。 有打算返內地處理公務旅客，到場後卻發現被退票，加上無法即場購票，打算乘船到珠海；亦有旅客雖然成功購票，卻職員卻稱他趕不上列車，拒絕放行，怒批：「腦殘！」

柯士甸站前往高鐵站的C出口被封。（王潔恩攝）

早上不少內地旅客前往柯士甸站後，看到前往高鐵站的C出口被封後都甚為迷惘，現場查問職員及看到指示牌後，才得悉要經天橋及、圓方商場及地底前進。



旅客被退票 只好坐的士趕船往珠海

乘客詹先生指出，他本來早已購買高鐵票，打算回內地處理公務，怎料到場後卻發現被退票，加上無法即場購票，網上購票亦不果，最近只能乘坐的士趕到碼頭，打算乘船到珠海。

被職員稱趕不上列車 拒絕放行

另一內地旅客穆先生亦無法成功進入車站，其間情緒一度高漲，更在車站入口前高叫粗口。他說，早前已成功購票，走了一大段路來到高鐵站外，但職員卻稱他趕不上列車，拒絕放行，令他無法進入車站，被問及覺得港鐵安排如何，他批評：「腦殘！」

內地旅客穆先生趕不上列車，其間情緒一度高漲，更在車站入口前高叫粗口。（王潔恩攝）

內地旅客：無聽過香港有示威

內地旅客洪小姐今日打算乘坐高鐵返回內地。她說，當她到達柯士甸站後，才得悉車站大部入口被封，坦言安排不方便。被問及是否知道大部份出入口被封的原因，她回應指，今日曾聽聞香港今日有大型示威，但並不知道緣由，直至記者向她解釋後，她才恍然大悟，又反問記者甚麼是《逃犯條例》，「內地從未聽聞過有關消息。」