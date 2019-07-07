【逃犯條例】監警會將一併檢視九龍區大遊行　梁定邦承諾公開報告

有市民今日（7月7日）發起遊行至高鐵西九龍站，抗議政府未有完全撤回《逃犯條例》修訂，以及回應其他示威者訴求。監警會主席梁定邦在無綫電視節目《講清講楚》中表示，上周宣布成立的專責委員會，雖然理論上只會檢視6月9日至7月2日的衝突，但如果西九龍大遊行有特別事件發生，亦會一併檢視，他亦承諾會公開最後報告。 他亦提到，會一併檢視包括《公安條例》在內的法律問題，而最終報告政府是否接納，由當局自行承擔政治責任。

▼多圖回顧逃犯條例六月風暴▼

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已收集逾百片段

梁定邦表示，監警會發現今次示威浪潮中，社交媒體的利用率很高，今次的報告會檢視其作用。他解釋，過往監警會都是逐宗審視投訴個案，但今次示威浪潮中，收到的個案太多，6月18日之前約收到四十多宗，但隨後愈來愈多。舉報警方的內容，由過份武力、不當搜身，到粗言穢語等都有，所以監警會決定改變傳統做法，由專責委員會處理。

他透露，目前已收集百多條片段，期望重組事件。由於監警會人手不多，所以已聘請公司協助處理這方面的工作。

原先監警會決定檢視涵蓋日期由6月9日起始，至7月2日為止。但梁定邦指出，昨日（6日）的屯門公園示威，以及今日的西九龍大遊行，如果有值得檢視的地方，也可以一併納入範圍。他指，雖然早前表示會在半年內向行政長官提交報告，但這只是一個暫定的分界線。梁定邦早前表示，未決定是否公開最終的報告，他今日在節目中指出，監警會目前已決定公開。

6.12金鐘衝突中，警方被指使用過分武力。圖為涉嫌圍毆未有衝擊動作的示威者。（網上圖片）

被問會否加入退休法官：「法官係好稀有資源」

社會另一個關注點，是監警會調查的公信力問題。被問到警方會將部分行動指引定為「機密」，而要求不公開，會否令整個調查形同虛設？梁定邦指，他們當然會檢視一些很微細的指引，但審視資料時會視乎這和衝突的關連性，決定是否公開，亦會判斷這和社會的期望是否相同，但監警會一般傾向從寬處理，盡可能公開。

另外被問到會否考慮在委員會內加入退休法官，增加調查公信力。梁定邦指出，曾考慮過相關建議，但認為委員會內現時已有3名大律師，包括他自己，他們都當過暫委法官，另外亦有律師會主席，已有足夠的法律知識處理；他又透露，如果委員會內已加入退休法官，但政府最終順應民意成立獨立調查委員會，那政府就少一名法官人選：「法官係好稀有資源。」

至於社會廣泛關注，金鐘衝突中部分警員，如涉嫌使用過分武力的「速龍小隊」成員，制服上並無編號，無從追究。梁定邦提到，並非所有隊員都沒有編號，而警方編制中，亦會知道每個小隊中有哪些人，因此也有其他方法追查，但當然並非所有警員都追蹤到。他指，早前已去信警務處處長反映這個問題，期望作出改善。

有市民發起遊行往西九龍站，警方嚴陣戒備，監警會將一併檢視這次遊行。（資料圖片）

承認委員會權力有限 無權提供免責條款

梁定邦早前在記者會上表明，若提供的資料涉及犯法的部分，監警會便有義務向警務處提出。被問到會否令部分參與過示威的人，因為刑責的風險而拒絕透露資料，梁定邦強調，不想任何人承擔法律風險。他建議提供資料時，不要承認自己做過任何事，以「第三者」的身份提供資料，「大家都好做」。

被問到會否像獨立調查委員會般，為資料提供者設立免責安排，梁定邦強調，監警會並無這種條款，在獨立調查委員會作供時需要宣誓，這和向監警會提供資料的性質不同。不過他指出，在獨立調查委員會作供後，其實警方一樣可以按照這些「線索」去追查。

會一併檢視《公安條例》 接納與否「由政府承擔政治責任」

梁定邦亦指現行法例的問題也會是研究內容之一，因為現時《公安條例》自1967年後沒有大變動，與外國類似條例有一定分別。例如所謂「暴動」的定義，現時3人以上作出一些令人懼怕的行為已成「非法集結」，而當中有任何一個人作出擾亂安寧行為，已可構成「暴動」，整個集會的人都可能受牽連。他指出，英國的法例是將暴動介定為個人的責任，現實上也不可能全部人都直接參與暴動。這也會是監警會會研究的問題，因這牽涉警方執法依據。

至於提交報告後，警方有權不接納，交給特首後，特首也未必一定要作出決定。梁定邦指出，這並非監警會的職權範圍，「政府自己承擔政治責任」。