【九龍大遊行】人數太多　彌敦道變遊行路線　多處「開路」　

反《逃犯條例》示威浪潮持續，今日（7日）有大批市民響應號召，參與九龍區大遊行，由尖沙嘴梳士巴利花園行至終點高鐵西九龍站。 由於人潮不絕，大批在彌敦道等候中途加入遊行的市民，於下午5時許自行「開路」，向北行走至柯士甸道再匯合遊行隊伍。此外，柯士甸站外的柯士甸道，亦由於遊行人數太多，自行走出馬路橫過柯士甸道，未有沿原定的遊行路線前往終點。＿

為應對今日的遊行，警方及港鐵早已嚴陣以備，西九龍站外擺放大量大型水馬，沒有車票的市民不得進內。而港鐵亦將大部份車站出入口封閉。

由於參與遊行的市民太多，主辦單位較原定的下午4點出發時間，提早近半小時便已出發。雖然隊頭只花45分鐘左右便到終點，但在梳士巴利花園、彌敦道、星光大道以及尖東站內，仍聚集大批黑衣人，等候出發。

遊行人士自行開路

直至下午5時許，一直在彌敦道等候插隊出發的市民，決定自行「開路」，沿彌敦道向北走至柯士甸道，然後左轉行至柯士甸站及高鐵西九龍站，匯合沿原定路線的遊行隊伍。另一邊廂，由於原定的遊行路線，須繞道才能到達西九龍站，故大批市民於5時許，亦「爆開」柯士甸站對出的一段柯士甸路，直接走到西九龍站遊行終點。不過，「開路」後市民秩序大致良好，並無發生衝擊或衝突事件。